Колеса увеличенного размера вместо штатных: почему автомобиль могут снять с учета в ГИБДД

Переход на 18-дюймовые колёса вместо предусмотренных производителем 16- или 17-дюймовых может стать основанием для снятия автомобиля с государственного регистрационного учета в МРЭО ГИБДД. Как рассказал «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев, сначала водителю выдадут предписание, а затем при отсутствии штатных колёс регистрацию могут аннулировать.

По словам адвоката, причиной для таких мер способны стать шины, не соответствующие требованиям завода-изготовителя. Юрист указал на пункт 5 ПДД «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств».

Воропаев отметил, что первоначально ГИБДД привлекает автовладельца к ответственности, после чего требует устранить нарушение. На выполнение предписания обычно отводится от трех до пяти дней.

Если собственник не вернёт штатные колеса в установленный срок, регистрацию автомобиля в Госавтоинспекции аннулируют, предупредил юрист.

Ранее Лев Воропаев назвал одной из распространенных причин запрета эксплуатации машины несогласованную установку оборудования. Аналогичные последствия, по его словам, возможны после монтажа незаводской выпускной системы, светотехники или специальных звуковых приборов.

До этого сообщалось, что для установки нештатных колес, размер которых отличается от рекомендованного производителем, необходимо обратиться в испытательную лабораторию и ГИБДД. Эксперты связали это с влиянием таких колес на эффективность торможения и поперечную устойчивость автомобиля.

Автор: Иван Бахарев

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