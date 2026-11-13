Кроссоверы Haval получат больше российских комплектующих: что «китайцы» начнут выпускать в 2027 году

В 2027 году китайский концерн Great Wall Motor намерен расширить локализацию производства автомобилей Haval в России. О планируемых изменениях рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, уже в следующем году на моторном и трансмиссионном производствах Great Wall в России начнется литье головок блоков цилиндров двигателей и корпусных деталей роботизированной коробки передач. Ее серийное производство запустили на новом заводе трансмиссий два месяца назад.

Еще одним направлением станет запуск цеха шасси. Как уточнил Кадаков, там будут выпускать передние и задние подрамники, рычаги подвески и ряд других деталей.

Кроме того, российское представительство Great Wall планирует открыть отдельный цех пластмасс. У компании уже есть специальные литьевые машины, на которых будут производить детали интерьера, обивку дверей, переднюю панель и бамперы.

Фото: Автоновости Дня

В августе нынешнего года на заводе Haval в Узловой ввели в эксплуатацию новый производственный корпус площадью более 7000 м². В нем заработала вторая линия штамповки кузовных деталей, а общая площадь штамповочного цеха предприятия превысила 18 000 м².

Фото: Автоновости Дня

Ранее сообщалось, что в 2027 году Great Wall также планирует завершить строительство крупного комплекса Haval по выпуску автокомпонентов в индустриальном парке Узловая в Тульской области. С учетом нового завода трансмиссий, который запустили в сентябре, его общая площадь составит 130 тыс. квадратных метров.

Также стало известно, что российский автозавод Haval увеличит производственные объемы и уже в 2027 году сможет выпускать до 200 тыс. машин в год. Рост станет возможен благодаря вводу новых цехов по производству компонентов. Сейчас под Тулой выпускают шесть кроссоверов бренда: Jolion, F7 и F7x, Dargo, H3 и H7.

Автор: Иван Бахарев