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Почему ГБО в России может вскоре полностью исчезнуть с рынка

ГБО в России может исчезнуть: дефицит импортных комплектующих и проблемы с сертификацией угрожают производству и установке газобаллонного оборудования
А
Антон Звонкий
06.10.2026, 11:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, газобаллонное оборудование в России может вскоре стать недоступным. Одна из главных причин — нехватка комплектующих. На отечественных предприятиях производят только сами баллоны, тогда как остальные элементы системы ранее поставлялись из Европы.

Форсунки, редукторы и блоки управления в России пока не могут полноценно и массово выпускаться. После 2022 года Италия и Польша, которые были основными поставщиками, поставляют всё меньше деталей. Вскоре этот поток может полностью прекратиться.

Ещё одна проблема связана с сертификацией. Перед выпуском в эксплуатацию баллоны и сопутствующее оборудование должны пройти серию строгих проверок. В частности, испытание на прочность иногда проводили с помощью прямого выстрела из карабина 7.62. Если баллон выдерживал такую проверку, его считали достаточно надёжным и устойчивым к повреждениям при ударе.

Газобаллонное оборудование
Фото: Carsweek.ru

Сейчас с проведением полного комплекса испытаний возникли серьёзные трудности. По словам главы Национального автомобильного союза Антона Шапарина, большая часть специализированных лабораторий, располагавших необходимым оборудованием, закрылась. Оставшиеся центры не имеют условий для выполнения всех тестов.

В результате получить полный комплект сертификатов практически невозможно. Ранее выданные документы также постепенно теряют силу, поскольку срок их действия составляет от 1 года до 5 лет. На этом фоне установка ГБО может полностью прекратиться уже в ближайшее время.

Многие уже рассматривают электромобили, которые сейчас в большом количестве выпускают китайские компании. Один из примеров — BYD Atto 2 стоимостью меньше миллиона рублей.

Фото: rbk

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