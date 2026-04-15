Никаких корейских: раскрыто настоящее происхождение новых Kia, которые поступят в Россию в 2026 году

В первые три месяца 2026 года на территории России было официально зарегистрировано 2035 новых автомобилей марки Kia. Этот показатель на 90% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда на учет было поставлено 1071 транспортное средство, сообщает автомобильный эксперт Сергей Целиков со ссылкой на данные «Автостат».

Согласно поступающей информации, наиболее востребованной моделью среди новых Kia стал компактный кроссовер Kia Seltos. На долю этого автомобиля пришлось 48% от общего числа продаж бренда в России за указанный период. Kia Seltos преимущественно импортируется из Китая — на его долю пришлось 94% от поставок данной модели. Кроме того, кроссовер отвечает требованиям по мощности для льготного утилизационного сбора, так как оснащается двигателями до 160 л. с. Объем регистраций этой модели вырос в 3,5 раза, достигнув отметки 971 автомобиль.

Второе место по популярности занял среднеразмерный кроссовер Kia Sportage, который составил 22% от общего числа проданных Kia. За отчетный период в стране было зарегистрировано 442 автомобиля этой модели. Более половины из них (56%) были произведены на заводе в Казахстане, еще 33% поступили из Китая, 8% — из Южной Кореи и 3% — из Словакии.

Среди других популярных моделей южнокорейской марки в России названы седаны Kia K5 и Kia K3. За первые три месяца 2026 года их приобрели 186 и 133 покупателя соответственно. Кроме того, в отчетном периоде на учет было поставлено 85 компактных кроссоверов Kia KX1, а количество зарегистрированных минивэнов Carnival и кроссоверов Sorento составило по 77 экземпляров каждого типа. Некоторые другие модели Kia также появились на российском рынке, однако их подробный список не приводится.

Сергей Целиков уточнил, что доля автомобилей Kia китайского производства уже превышает 60% от объема всех реализованных на российском рынке машин этой марки.

Стоит отметить, что международный автосалон в Нью-Йорке стал площадкой для дебюта обновленного Kia Seltos 2027 модельного года. Новинка получила измененный дизайн, выполненный в духе флагманского внедорожника Kia Telluride, более просторный и современный интерьер, а также предложена с тремя вариантами силовых агрегатов.

Автор материала: Иван Бахарев