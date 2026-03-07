Свыше 70% российских женщин-автовладельцев приобрели автомобиль на собственно заработанные деньги

В преддверии Международного женского дня специалисты агентства «АВТОСТАТ» представили свежие данные, посвящённые российским женщинам, владеющим личным автомобилем. Аналитики обнародовали итоги онлайн-опроса, проведённого в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2025. Осенняя волна».

Согласно результатам исследования, большинство россиянок приобрели свои автомобили самостоятельно. Более 70% опрошенных женщин-автовладелиц заявили, что купили машину на собственные средства, не прибегая к чьей-либо помощи.

Участницам опроса был предложен вопрос: «Как вы приобрели свой автомобиль?». На него 71,5% респонденток ответили: «Заработала и купила». Этот вариант стал самым популярным среди всех предложенных.

Опрос также показал, что 24,7% женщин получили автомобиль в подарок. Среди них 14,2% получили транспортное средство от мужчин, а 10,5% — от родителей. Остальные варианты, такие как совместная покупка с супругом или подарок от сына, набрали вместе менее 4% голосов.

В опросе приняли участие более 300 женщин-автовладелиц. Исследование проводилось с 17 по 30 октября 2025 года.