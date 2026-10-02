В 2027 году на программы льготного кредитования и лизинга направят более 24 млрд рублей.

В 2027 году на программы льготного автокредитования и льготного автолизинга из бюджета планируют направить 24,1 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета России на 2027 – 2029 годы.

На льготное автокредитование в 2027 году предусмотрено 7 млрд рублей, а на автолизинг — 17,1 млрд рублей. В 2028 году объем финансирования кредитных программ сохранится на уровне 2027 года, тогда как расходы на льготный лизинг снизятся до 14,3 млрд рублей. В 2029 году на автокредиты планируется выделить до 24,7 млрд рублей, а на автолизинг — до 4 млрд рублей.

Ранее Минпромторг РФ сообщил о приостановке государственных программ в нынешнем году. В ведомстве подчеркнули, что их реализация предусмотрена новым бюджетным циклом, а о возобновлении программ объявят дополнительно. Приостановка мер стимулирования в этом году является штатной ситуацией при освоении выделенного бюджета.

В общей сложности в рамках двух программ в этом году реализовали 178,2 тыс. автомобилей. По программе льготного кредитования было приобретено 123 тыс. машин, а по программе льготного лизинга — 54,8 тыс. единиц техники.