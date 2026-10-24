Бобби Эпстайн отметил: «Трасса сейчас в очень хорошем состоянии»

У пилотов Формулы 1 неоднозначное мнение об автодроме в Остине, штат Техас. Им нравится конфигурация Circuit of the Americas (COTA), однако гонщики ежегодно критикуют трассу за большое количество неровностей.

«Мне нравится эта трасса, нравится этот автодром. Конфигурация кольца здесь одна из лучших, а Остин замечательный город. Однако я считаю, что с кочками на этой трассе мириться нельзя, – заявил Макс Ферстаппен в четверг. – С годами владельцы автодрома их немного сгладили, но они просто ограничиваются заплатками на асфальте, тогда как серьёзная проблема остаётся».

Ландо Норрис ранее также говорил, что на некоторых трассах ему приходится принимать болеутоляющие таблетки, чтобы нормально управлять машиной McLaren. К таким автодромам он относил и COTA.

Президент COTA Бобби Эпстайн согласен с критикой лишь отчасти.

«Мы тоже недовольны тем, что перед 1-м поворотом осталась кочка, о которой мы до этой недели не знали, – прокомментировал он в пятницу в эфире телеканала ESPN. – Если бы знали, то убрали бы её. Но все остальные моменты, о которых говорил Макс, все остальные кочки мы сгладили. Трасса сейчас в очень хорошем состоянии.

Я разговаривал с некоторыми гонщиками WEC (этап чемпионата мира по гонкам на выносливость проходил в Остине 6 сентября), и они сказали, что никаких проблем нет. По-моему, осталась только одна неровность в начале 1-го поворота, но это даже не кочка, а ямка. Была бы кочка, мы бы её сгладили. Но когда речь о ямке, то это уже совсем другое дело, и заделать её не так просто.

Макс во многом прав, обычно он обо всём говорит открыто и прямо, и это его качество мне нравится. То, о чём он говорит, для меня не проблема. Я вообще считаю, что он, вероятно, удивился, что на некоторых участках круга прежних кочек уже нет, а он думал, что они там будут».