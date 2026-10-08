BMW тестирует на Нюрбургринге обновлённый M5 в стиле Neue Klasse

Плановый рестайлинг BMW M5 в середине жизненного цикла уже близок. На это указывают снимки прототипа, сделанные фотошпионами издания Carscoops во время финальных испытаний на легендарной трассе Нюрбургринг.

Автомобиль получил заметные изменения во внешности и салоне, однако информация о технических обновлениях пока отсутствует.

Внешность

Нынешнее поколение M5 с индексом G90 впервые представили публике в середине 2024 года. Модель оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой (PHEV).

Ожидается, что обновленная версия, которая должна появиться в 2027 году, приблизит “М-ку” к новой общей дизайнерской и технологической философии бренда Neue Klasse.

Фото: Carsweek.ru

Главным внешним изменением стала переработанная передняя часть. Она формирует эффект “акульего носа”.

Решетка радиатора стала уже, а воздухозаборники в бампере получили новую форму. Кроме того, автомобиль оснастили другой светодиодной оптикой, которая сделает расширенные колесные арки визуально более выразительными.

Фото: Carsweek.ru

В профиль автомобиль практически не изменился. Иная ситуация с задней частью: ее бампер заметно переработали, сохранив интегрированные четыре разделенных патрубка выхлопной системы и нижний диффузор. Для вытянутых фонарей подготовили новую светодиодную графику.

Фото: Carsweek.ru

Колесные диски, вероятно, перейдут от нынешней модели. Недавно в каталоге M Performance появились усовершенствованные и облегченные двадцати- и двадцатиоднодюймовые легкосплавные комплекты.

Интерьер

Изменения в салоне не выглядят радикальными, однако их нельзя назвать незначительными. На опубликованных ранее шпионских снимках универсала M5 Touring видны увеличенный дисплей мультимедийной системы, новый руль и панорамный экран BMW Panoramic iDrive. Изображение с него выводится на всю ширину лобового стекла.

Фото: Carsweek.ru

Аналогичное решение используется во всех остальных моделях, разработанных в эпоху Neue Klasse.

Двигатель, подвеска, трансмиссия

В работе над рестайлингом участвуют не только дизайнеры. Инженеры также заняты совершенствованием ездовых характеристик высокопроизводительного автомобиля.

Грамотно настроенная подвеска позволяет машине массой 2,5 тонны демонстрировать хорошую управляемость и обеспечивать ощущение контроля.

Силовая установка, вероятнее всего, останется прежней. Под капотом будет использоваться гибридная система с 4,4-литровым V8, двойным турбонаддувом, электродвигателем и батареей емкостью 18,6 кВт⋅ч.

Суммарная отдача системы составляет 717 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Благодаря этому седан массой 2,5 тонны разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3,5 секунды, а универсал — за 3,6 секунд.

С высокой вероятностью прототипы M5 начнут постепенно избавляться от камуфляжа уже в ближайшее время. Косвенным подтверждением скорого официального дебюта также стало недавно появившееся в сети изображение обновленной пятой серии непосредственно на заводе.

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Фото: carscoops