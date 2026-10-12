BMW представила бронированную версию 7-й серии с незаметной защитой от пуль

Concept 7 Protection — экспериментальный проект BMW, в рамках которого компания создала серьезно бронированный автомобиль на базе повседневного представительского седана, сохранив его привычный внешний облик.

Модель седьмой серии призвана защищать владельца от вооруженных ограблений, дорожных конфликтов и других бытовых угроз, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни.

В отличие от ранее разработанных бронированных моделей BMW, концепт почти не отличается от стандартных версий. Автомобиль демонстрирует компромисс между безопасностью, комфортом и незаметностью, не претендуя на статус специализированного бронированного транспорта.

Подробности от BMW

Как сообщает motor1, у баварской компании уже есть версии 7 Series и i7 с заводским бронированием, соответствующим более высоким стандартам защиты. Новая разработка должна дополнить их, а не заменить. Пока Concept 7 Protection остается экспериментом, демонстрирующим, какого уровня безопасности можно достичь без радикальной доработки кузова, подвески и двигателя автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Основой для Concept 7 Protection стала версия M760i xDrive. Трехлитровый шестицилиндровый двигатель в сочетании с электромотором развивает 603 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. Благодаря этому автомобиль не уступает гражданским версиям по динамике и управляемости в условиях повседневной эксплуатации.

Фото: Carsweek.ru

Под обычными на вид кузовными панелями скрываются баллистическая сталь и утолщенные пуленепробиваемые стекла. Другие элементы каркаса изготовлены из волокнисто-армированных композитных материалов.

Фото: Carsweek.ru

Все защитные компоненты тщательно замаскированы, поэтому седан не привлекает к себе лишнего внимания. Пропорции кузова, его формы и материалы отделки салона полностью соответствуют стандартной седьмой серии.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, автомобиль получил переговорное устройство. С его помощью пассажиры могут общаться с людьми снаружи, не открывая двери и не опуская окна.

Стандарт защиты BayB

Все перечисленные решения соответствуют новому стандарту BayB, разработанному специально для гражданских автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях.

Основное внимание уделяется защите от наиболее распространенных видов оружия и средств нападения: пистолетов, револьверов, ножей, бит, металлических палок и других подобных предметов. Мощное армейское вооружение при этом не рассматривается в качестве основной угрозы.

Автомобиль способен выдержать попадание пуль калибра 9х19 мм, а также тяжелого патрона .44 Magnum. Именно такое целевое назначение отличает новый концепт от уже существующих бронированных версий 7 Series Protection и i7 Protection.

Фото: Carsweek.ru

Они разработаны с уровнем защиты VR9 и опциональным сертификатом VPAM10. Такие автомобили способны противостоять выстрелам из большинства винтовок, включая крупнокалиберные, а также воздействию взрывных устройств. Подобный уровень защиты необходим людям из группы высокого риска, в частности дипломатическим представителям, министрам и президентам.

Concept 7 Protection фактически занимает промежуточное положение между гражданской и тяжело бронированной версиями автомобиля.

Концепт обеспечивает необходимую защиту от повседневных угроз, сохраняя привлекательную внешность и поведение на дороге, характерные для гражданской седьмой серии.

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Фото: BMW