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BMW M7 наконец рассекречена: раскрыта тайна «заряженного» прототипа E38 7-й серии

BMW впервые показала прототип M7 на базе E38 с 4,0-литровым V8 от M5: седан массой 1875 кг мог стать самым мощным в истории 7-й серии.
РедакцияР
Редакция
16.11.2026, 16:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Серийного автомобиля ‘BMW M7’ никогда не существовало, однако BMW всерьёз рассматривала возможность выпуска такой модели. Для поколения ‘E38’ BMW 7 Series, которое производилось в 1994-2001 годах, инженеры установили 4.0-литровый V8 от тогдашнего BMW M5, создав прототип ‘M7’. Об этом автомобиле стало известно только сейчас.

BMW Classic показала машину в коротком видео в социальных сетях, но не раскрыла подробностей проекта и не объяснила, почему он так и не добрался до автосалонов. Единственной новой информацией стала масса автомобиля — ​​1,875kg.

В BMW M5 атмосферный V8 ‘S62’ развивал 394bhp. Если бы ‘M7’ запустили в производство, он стал бы самой быстрой и мощной версией E38 BMW 7 Series, превзойдя по характеристикам варианты с V12.

Это не первый случай, когда прототип BMW 7 Series показывают публике спустя много лет после создания. В 2024 году BMW представила вторую версию основанного на E32 прототипа ‘Goldfisch’ с двигателем V16, который десятилетиями хранился в закрытом доступе. Автомобиль получил необычно вытянутый капот, необходимый для размещения системы охлаждения V16. Этот двигатель был на целый фут длиннее V12, на базе которого его создали. В оригинальном прототипе систему охлаждения перенесли в багажник.

Кроме того, в 2016 году BMW продемонстрировала E46 M3 Touring ‘feasibility study’ — спустя примерно 16 лет после создания автомобиля. А в 2022 году впервые показали несколько прототипов CSL, включая M5 CSL. Возникает вопрос: какие ещё автомобили бренд хранит в Мюнхене?

Ближе всего к BMW M7 оказался снятый с производства M760Li с двигателем V12. В актуальной линейке полностью электрический BMW i7 доступен в версии M70, мощность которой достигает 671bhp. Впрочем, даже Hans Zimmer не сможет сделать функцию ‘BMW IconicSounds’ столь же приятной для слуха, как S63 V8.

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