BMW M2 получила трековые доработки от M Performance

BMW расширяет линейку своих спортивных автомобилей: после появления информации о скором выходе полноприводной версии BMW M2 xDrive, немецкий автопроизводитель представил новый комплект доработок для нынешней модели M2 — экстремальный «M Performance Track Kit».

Стоимость стандартного BMW M2 превышает £70,000, а под капотом установлен рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий 473 л.с. Новый трековый комплект начинается с массивного заднего антикрыла, выполненного в стиле «swan-neck», как у гоночных BMW M4 GT4 и M3 GT3. В «гоночном режиме» антикрыло смещается назад на 50 мм для улучшения аэродинамических характеристик. Как и положено, конструкция позволяет настраивать угол прижима — это пригодится на разных гоночных трассах. Из-за больших размеров антикрыла оно перекрывает центральный стоп-сигнал в заднем стекле, поэтому в спойлер интегрирован новый третий стоп-сигнал.

Спереди установлен агрессивный и регулируемый сплиттер, который предназначен для трекового использования. На это указывает специальная наклейка. Сплиттер работает в тандеме с диффузорами в колесных арках и аэродинамическими накладками на боках переднего бампера. В список новшеств входят и амортизаторы с четырьмя режимами регулировки, позаимствованные у гоночных автомобилей BMW. Высоту дорожного просвета можно уменьшить на 20 мм.



Фото: autoexpress

Пока BMW не объявила, будет ли Track Kit доступен в Великобритании в качестве заводской опции или как дооснащение для новых и поддержанных M2. Однако в Германии пакет уже прошёл сертификацию, несмотря на строгие нормы, ограничивающие выступающие элементы кузова. На немецком рынке стоимость комплекта составляет 23,500 евро (примерно £20,600).

На этом технические новинки для M2 не заканчиваются: специально для топовой версии CS разработана новая выпускная система стоимостью 8,343 евро (около £7,300). Она отличается улучшенной схемой отвода газов для более выразительного звучания шестицилиндрового мотора, насадками из титана и углепластика и снижением веса на 8 кг. Мощность двигателя CS при этом осталась прежней — 530 л.с.