BMW i3 Touring скоро выйдет, и популярную особенность могут сохранить

Новый BMW i3 Touring выйдет на официальную презентацию уже в ближайшие месяцы. Он присоединится к недавно представленному седану Neue Klasse в модельной линейке немецкой компании, которая со временем также пополнится моделями i4 Coupé и Convertible.

Прототип i3 Touring уже неоднократно замечали на испытаниях. Кроме того, во время международной премьеры седана ранее в этом году BMW показала официальный тизер полностью электрического универсала.

При этом предыдущие шпионские фотографии указывали на возможное исчезновение одной привычной для универсалов BMW функции. На тестовых автомобилях не было видно защёлки для открывания заднего стекла. С учётом того, что нынешний 5 Series Touring уже лишился этой функции, её дальнейшая судьба остаётся неопределённой.

Однако надежда ещё сохраняется. Когда Auto Express спросил руководителя подразделения BMW Neue Klasse Dr Mike Reichelt, стоит ли ожидать у i3 Touring открывающегося заднего стекла, он лишь улыбнулся и кивнул, после чего заявил: “We will see.”

Седан i3 располагает багажником объёмом 420 литров — это на 30 литров меньше, чем у бензинового 3 Series, и на 50 литров меньше, чем у электрического седана Mercedes C-Class Electric. Новая версия Touring получит более вместительный грузовой отсек и складывающиеся задние сиденья, что повысит практичность модели без необходимости переходить на более высокий кроссовер iX3 SUV.