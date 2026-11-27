Стильный внешний вид и удовольствие от вождения

Желанная комплектация M Sport

Выгодное предложение — всего £272.16 в месяц

Автопроизводители давно стремятся сделать свои седаны более эффектными, и ответом на этот запрос стали «четырехдверные купе». BMW 2 Series Gran Coupe — одна из самых выразительных моделей такого типа. Судя по сервису Auto Express Buy A Car, она также относится к числу наиболее доступных.

Через нашу торговую площадку компания Vines Leasing предлагает стильный четырехдверный автомобиль всего за £272.16 в месяц при первоначальном взносе £3,614.92.

Это первоначальный платеж за 12-month период. При выборе платежа за девять месяцев, который составит £2,974.12, можно сэкономить около £600, однако ежемесячная стоимость вырастет до £297.68.

По умолчанию пробег установлен на уровне 5,000 в год. Его можно увеличить до более гибких 8,000, доплачивая £18 в месяц при плане с первоначальным платежом за 12-month период и чуть более £10 при выборе девятимесячной схемы.

M Sport традиционно считается наиболее желанной комплектацией для большинства моделей BMW. К счастью, именно эту версию вы получите по данному предложению. Благодаря обвесу и стильным двухцветным легкосплавным дискам диаметром 18-inch BMW 2 Series Gran Coupe выглядит особенно эффектно.

В салоне установлены сиденья, обитые Alcantara и искусственной кожей с контрастной черно-синей прострочкой, спортивные кресла и алюминиевые декоративные вставки с подсветкой.