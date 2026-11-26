Эффективная гибридная силовая установка

Конкурентоспособная семилетняя гарантия

Сейчас на MG ZS можно сэкономить более £6k

MG ZS и без того мог значительно сократить расходы покупателя благодаря цене, которая ниже, чем у многих других компактных SUV. Теперь же предварительно зарегистрированный MG ZS 1.5 Hybrid+ Auto SE можно приобрести менее чем за £18,000 через сервис Auto Express Buy A Car. Экономия относительно прайс-листа составляет £6,613.

Предлагаемый ZS оснащён гибридной силовой установкой Hybrid+, что позволяет снизить и эксплуатационные расходы. По данным MG, расход топлива в комбинированном цикле WLTP достигает 55.4mpg. Во время собственных испытаний специалисты получили средний показатель 48.7mpg.

Кроме того, тестировщики предпочитают эту силовую установку обычному бензиновому двигателю за прибавку мощности. Разгон от 0-62mph занимает 8.7 секунды.

Фото: autoexpress

Для покупателей SUV большое значение также имеет вместительность. Хотя MG ZS не относится к самым просторным моделям в этом крупном сегменте, его возможностей достаточно для использования в качестве семейного автомобиля. Объём багажника составляет 443 литра, а пассажиры смогут с комфортом разместиться в салоне во время поездки на отдых.

Безопасность близких во время таких путешествий обеспечивает широкий набор электронных систем. Несмотря на сравнительно невысокую цену, MG ZS оснащён комплексом MG Pilot. В него входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, интеллектуальный ассистент ограничения скорости, предупреждение о фронтальном столкновении и система активного экстренного торможения.

Дополняют набор систем безопасности различные элементы комфорта. В салоне MG ZS установлены 12.3-inch сенсорный экран, аудиосистема с шестью динамиками и автоматический кондиционер.