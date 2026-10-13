Бизнес-седан TENET A8 поступил к дилерам

Новый бизнес-седан TENET A8 начал поступать в российские дилерские центры. В частности, автомобиль уже появился у «Авилона», где его можно приобрести и протестировать, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в компании.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников считает, что наибольший интерес у клиентов способна вызвать версия «Ультра». Она оснащается 2-литровым двигателем мощностью 197 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

По словам эксперта, такая конфигурация объединяет динамические характеристики и набор оборудования, востребованные покупателями бизнес-седанов. Для этой категории клиентов имеют значение комфорт водителя и пассажиров, удобство ежедневной эксплуатации, а также возможности автомобиля во время дальних поездок. Ожидается, что версией заинтересуются как частные, так и корпоративные покупатели.

Среди моделей, которые потенциальные владельцы могут рассматривать в качестве альтернативы TENET A8, Олег Сережников называет Volga C50, Geely Preface и Changan UNI V.

«Мы рассматриваем TENET A8 как перспективное дополнение модельного ряда, способное привлечь к марке аудиторию покупателей бизнес-седанов. По нашим предварительным оценкам, в течение первого года после полноценного выхода на рынок доля модели может составить порядка 35 – 45% в общем объеме продаж бренда. Это прогнозный ориентир: фактический результат будет зависеть от объемов поставок, рыночной ситуации и покупательского спроса», - комментирует Олег Сережников.

Предварительно доля корпоративных клиентов в продажах TENET A8 оценивается в 30 – 40%. Потенциальный спрос может исходить от компаний, закупающих автомобили для руководителей и сотрудников, а также от операторов деловых трансферов и пассажирских перевозок.

«Среди частных покупателей целевая аудитория – клиенты, которым нужен просторный и комфортный седан для ежедневных поездок, путешествий и деловых задач. Для корпоративных заказчиков существенными критериями выбора станут оснащение, условия обслуживания и экономика эксплуатации», – отмечает Олег Сережников.

Бизнес-седан TENET A8 представлен в двух комплектациях — «Прайм» и «Ультра». Их стоимость составляет 2 999 000 и 3 499 000 рублей соответственно. Габариты автомобиля — 4 757 мм в длину, 1 832 мм в ширину и 1 469 мм в высоту, колесная база достигает 2 770 мм.

В комплектации «Прайм» используется 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Флагманская версия «Ультра» получила 2-литровый турбированный мотор мощностью 197 л.с., который агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической КП.