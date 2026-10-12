Битва в глухой тайге: как дизельный МАЗ-501 соперничал с вездеходами ЗИС-151 и ЗИЛ-157 за освоение советских лесов

Сразу после окончания Великой Отечественной войны Советский Союз приступил к масштабному восстановлению разрушенных городов. Для максимально быстрого строительства требовалась древесина, поэтому лесозаготовительную промышленность пришлось активно развивать.

Ресурсы для этого имелись: Сибирь и Урал обладали практически неограниченным и, что особенно важно, возобновляемым лесным потенциалом. Однако доставка древесины осложнялась почти полным отсутствием дорог. Зимой и летом кони и техника ещё могли работать по ледяным волокам и сухому грунту. Весной и осенью лесосеки превращались в смесь грязи и глины с глубокими колеями.

В сложных условиях использовали стандартные грузовики — самые мощные из серийных моделей. К ним относились ЗИС-150 и МАЗ-200. Но эти автомобили не предназначались для сурового бездорожья и быстро увязали в грязи. Хлысты приходилось доставлять к пригодным для движения дорогам с помощью гусеничных тракторов, что заметно снижало темпы работ.

Поэтому Министерство лесной промышленности было вынуждено привлекать тяжёлые армейские внедорожники, в том числе ЗИС-151 и ЗИЛ-157. Однако такую технику создавали для других задач, и её грузоподъёмность оказалась недостаточной. Именно поэтому Минский автомобильный завод разработал МАЗ-501 — специализированный лесовоз без компромиссов.

В 1955 году безоговорочный хозяин советских лесосек, ЗИС-151, столкнулся с этой новинкой в борьбе за лидерство. В 1958 к соперникам присоединился ЗИЛ-157. О том, как грузовики конкурировали между собой и кто в итоге оказался сильнее, расскажет редакция carsweek.ru.

Фото: Carsweek.ru

Битва моторов

МАЗ-501 создавался по требованиям Министерства лесной промышленности, поэтому с самого начала получил полный привод и дизельный двигатель. В советском гражданском секторе 1950-х годов эффективно использовать на тяжёлой технике могли главным образом простые моторы, работающие на тяжёлом топливе. По этой причине для всей 200-ой серии, в которую входил полноприводный МАЗ-501, выбрали двухтактные силовые агрегаты.

Грузовик оснащался двигателем ЯАЗ-М204А рабочим объёмом 4,66 литра и мощностью 120 л. с. Главным преимуществом мотора был высокий крутящий момент — 461 Нм при 1200–1400 оборотах в минуту. Благодаря почти паровозной тяге дизель без особых проблем затаскивал прицеп-роспуск с 15 тоннами леса даже на крутой подъём.

Военные полноприводные грузовики, которые также применялись на лесозаготовках, находились на противоположной стороне. Их оснащали надёжными бензиновыми двигателями, пригодными для ремонта в полевых условиях. Кроме того, дизельное топливо в те годы берегли для танков, поэтому грузовая техника оставалась бензиновой.

Фото: Carsweek.ru

ЗИС-151 получил рядный шестицилиндровый мотор объёмом 5,6 литра и мощностью 92 л. с. Его крутящий момент составлял 304 Нм, что было заметно меньше показателя МАЗ-501.

ЗИЛ-157 («Колун»), ставший серийным на несколько лет позже МАЗ-501, комплектовался почти тем же бензиновым двигателем, что и ЗИС-151. После модернизации его мощность увеличили до 104–109 л. с., а крутящий момент — до 338 Нм.

На лесоповалах бензиновым двигателям приходилось работать на пределе. Чтобы сдвинуть с места тяжёлый прицеп-роспуск, водители ЗИЛ и ЗИС раскручивали моторы до высоких оборотов, сжигали сцепление и включали пониженный ряд двухступенчатой раздаточной коробки.

МАЗ-501 мог двигаться по грязи внатяг на второй передаче, расходуя сравнительно небольшие 45 литров дизельного топлива. ЗИС-151 и ЗИЛ-157 в аналогичных условиях нередко перегревались, а расход бензина мог превышать 80 литров на 100 км бездорожья.

Фото: Carsweek.ru

Архитектура шасси

Поначалу могло показаться, что трёхосные ЗИЛ и ЗИС должны без труда превзойти двухосный МАЗ на бездорожье. Однако лесная колея быстро показала ошибочность такого предположения.

ЗИС-151, несмотря на три оси, практически сразу оказался аутсайдером. Его задние мосты имели двухскатные колёса, а общее количество шин достигало 10. Такая конструкция ухудшала геометрическую проходимость: колёсам приходилось прокладывать широкую колею, а между ними постоянно застревали глина, камни и ветки. В результате задние шины быстро превращались в гладкие резиновые катки и беспомощно пробуксовывали в грязи.

Именно поэтому ЗИЛ-157 получил односкатные колёса на всех трёх осях. Кроме того, грузовик оснастили системой централизованной регулировки давления в шинах. Снижать давление можно было непосредственно из кабины водителя.

На первый взгляд МАЗ-501 вобрал в себя недостатки обоих соперников. У него было всего две оси, а задняя ошиновка оставалась двухскатной — всего 8 шин. Системой подкачки шин автомобиль также не располагал.

Зато минские конструкторы установили на грузовик огромные шины с глубоким тракторным протектором типа «ёлочка». Поэтому тяжёлый гружёный МАЗ-501 уверенно прорезал грязь и продавливал её до твёрдого основания, где колёса получали необходимое сцепление.

Фото: Carsweek.ru

Любовь народная

Все три лесовоза создавались с прицелом на максимальную проходимость. Остальные характеристики отходили на второй план, поэтому о комфорте в кабинах говорить не приходилось. Кабины продувались и промерзали, а примитивные отопительные системы, если они вообще устанавливались, едва справлялись с обдувом лобового стекла.

После появления МАЗ-501 и ЗИЛ-157 к ЗИС-151 стали относиться крайне негативно. Одно дело — выполнять рейс за рейсом, когда работа постепенно продвигается. Совсем другое — постоянно вытаскивать грузовик из грязи и оказывать ему помощь. Поэтому ЗИС-151 исчез с лесосек вскоре после того, как конкурирующие модели начали поступать в достаточном количестве.

ЗИЛ-157 и МАЗ-501 фактически разделили обязанности. «Колун» стал главным грузовиком на самых сложных участках. Благодаря приспущенным шинам он мог забирать хлысты там, где отсутствовали даже намёки на дороги.

Фото: Carsweek.ru

МАЗ-501, в свою очередь, стал основным грузовиком на лесовозных дорогах. Высокая производительность позволяла ему заменять 2-3 ЗИЛа на маршруте от делянки до лесопилки или железнодорожной станции.

Таким образом, победителей оказалось двое — МАЗ-501 и ЗИЛ-157. Первый выпускали до 1966 года, а второй оставался на конвейере до 1994 г. Это указывает на то, что по проходимости в СССР у ЗИЛ-157 было немного равных.

Справка

МАЗ-501 — советский двухосный тягач с полным приводом, созданный специально для нужд лесной промышленности.

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Фото: YouTube