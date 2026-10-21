Биография Фернандо Алонсо выйдет в свет 2 марта

В начале марта состоится выход биографии Фернандо Алонсо, автором которой стал журналист BBC Эндрю Бенсон.

Книга создана при поддержке Алонсо. В ней представлены интервью с руководителями команд, гонщиками и людьми из окружения астурийца, а также ранее не публиковавшиеся сведения о его карьере.

«Фернандо Алонсо прожил в Формуле 1 больше жизней, чем любой другой гонщик в истории этого спорта. Он - двукратный чемпион мира, «убийца гигантов», злодей, легенда гонок на выносливость и король возвращений», - говорится в аннотации к книге.