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Биография Фернандо Алонсо выйдет в свет 2 марта

В начале марта выйдет биография Фернандо Алонсо журналиста BBC Эндрю Бенсона: книга создана при поддержке гонщика и раскроет ранее неизвестные факты его карьеры.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2026, 17:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В начале марта состоится выход биографии Фернандо Алонсо, автором которой стал журналист BBC Эндрю Бенсон.

Книга создана при поддержке Алонсо. В ней представлены интервью с руководителями команд, гонщиками и людьми из окружения астурийца, а также ранее не публиковавшиеся сведения о его карьере.

«Фернандо Алонсо прожил в Формуле 1 больше жизней, чем любой другой гонщик в истории этого спорта. Он - двукратный чемпион мира, «убийца гигантов», злодей, легенда гонок на выносливость и король возвращений», - говорится в аннотации к книге.

Источник

Фернандо Алонсо (349)

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