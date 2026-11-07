«Вряд ли можно подготовиться к сюрпризам погоды»: Бинотто

Квалификация в Сан-Паулу перенесена из-за погодных условий. Пока участники ждут, когда воды на трассе станет хотя бы немного меньше, Маттиа Бинотто, руководитель программы Audi в Формуле 1, рассказал о ситуации в Интерлагосе.

Маттиа Биннотто: «Погодные условия в Интерлагосе постоянно меняются, поэтому предсказать, как будут развиваться события, невозможно. Всё меняется очень быстро, но я всё-таки ожидаю, что дождь прекратится или станет не столь интенсивным. Полагаю, тогда мы увидим очень интересную квалификацию.

Надеюсь, мы сможем побороться за хорошие результаты, и я говорю не только о Габриэле Бортолето. Вчера Нико Хюлкенбергу не повезло, на его машине возникли технические проблемы, причём дело было всего лишь в одном неисправном коннекторе, но из-за этого пришлось поменять всю проводку на его шасси.

Но сегодня Нико провёл третью тренировку, при этом он отлично знает эту трассу, у него огромный опыт, так что оба гонщика Audi готовы к квалификации. Единственный раз, когда мы работали с этими новыми машинами в условиях дождя, был в Малайзии, и там наша машина неплохо себя показала, поэтому интересно посмотреть, на что мы будем способны на бразильской трассе.

Вряд ли можно подготовиться к сюрпризам погоды, поэтому важно правильно ориентироваться в ситуации, чтобы в нужный момент ставить на машины подходящую резину».