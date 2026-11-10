Увеличенный фургон Kia PV5 поступил в продажу одновременно с новой версией Chassis Cab

Неожиданно успешный фургон Kia PV5 Cargo теперь доступен в более крупной версии L2/H2, а также в универсальном исполнении Chassis Cab.

Изначально PV5 выпускался в варианте L2/H1 с удлинённой колёсной базой и крышей стандартной высоты. Вскоре к нему добавилась более короткая версия L1/H1. Теперь линейка пополнилась самой большой и вместительной модификацией PV5 — L2/H2.

Стоимость высокой версии L2/H2 начинается от £32,355 без учёта НДС. Автомобиль соответствует требованиям Zero Emission Van Grant (ZEVG), что позволяет снизить цену на £5,000. Версия предлагается только с аккумулятором Long Range ёмкостью 71.2kWh, обеспечивающим запас хода до 239 миль по комбинированному циклу WLTP. Доступны комплектации Essential, Plus и Plus Walk Through.

Внутренняя высота фургона составляет 1,815mm против 1,520mm у версий H1. Объём грузового пространства достигает 5.2m³, тогда как у H2/L1 он составляет 4.4m³. Грузоподъёмность равна 630kg.

Стоимость Chassis Cab начинается от £30,605 плюс НДС за базовый автомобиль, предназначенный для передачи конвертеру. Также можно приобрести версии Dropside и Tipper с переоборудованием от одобренной Kia компании TGS Automotive — за £36,000 и £37,600 соответственно. В этих случаях цена также может быть снижена на £5,000 благодаря ZEVG. Все варианты доступны только с аккумулятором Long Range. Единственной доступной комплектацией для этих моделей является Plus.