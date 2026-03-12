BMW Alpina станет эксклюзивным брендом спортивных автомобилей, заняв нишу ниже Rolls-Royce

Компания BMW раскрыла свои планы относительно дальнейшего развития знаменитого суббренда Alpina, официально подтвердив его новую роль в линейке концерна. По словам руководства, BMW Alpina будет занимать нишу между автомобилями BMW и Rolls-Royce, делая акцент на роскоши и возможностях персонализации.

Напомним, что приобретение Alpina немецким автогигантом было окончательно завершено в марте 2022 года. Ранее Alpina функционировала как независимый производитель, предлагая индивидуализированные версии моделей BMW.

Для многих поклонников марки Alpina давно стала культовой благодаря сочетанию эксклюзивности и выдающихся динамических характеристик, превосходящих стандартные версии BMW.

Планы по интеграции Alpina в структуру BMW вызвали опасения среди энтузиастов. Многие опасались, что бренд утратит свою индивидуальность и превратится лишь в одну из комплектаций. Однако эти опасения были развеяны: председатель правления BMW Оливер Ципсе на недавнем отчётном звонке объявил о создании независимой структуры BMW Alpina, которая займет особое положение между BMW и Rolls-Royce.

Как и прежде, новый суббренд сконцентрируется на выпуске автомобилей с высоким уровнем роскоши и производительности, при этом расширяя возможности индивидуализации для своих клиентов. Подробности о будущих моделях или особенностях их отличия от базовых BMW пока не раскрываются, но ключевыми характеристиками останутся динамика на уровне BMW M, комфорт, дизайн и персональный подход к каждому автомобилю.