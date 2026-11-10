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Главный урок истории с Tesla Cybertruck? Не поддавайтесь шумихе.

Tesla сворачивает производство Cybertruck спустя три года после старта продаж: вместо 250 тысяч машин в год компания реализовала около 71 тысячи.
РедакцияР
Редакция
10.11.2026, 14:52·2 мин
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Фото: autoexpress

Когда генеральный директор Tesla Elon Musk представил Cybertruck публике в 2019 году, модель уже считалась одним из самых ожидаемых автомобилей в истории. Было известно, что Tesla разрабатывает машину, призванную изменить огромный рынок пикапов Северной Америки.

Трапециевидный автомобиль из нержавеющей стали появился на сцене в свете стробоскопов и залпов огнемётов. Его внешний вид оказался ещё более необычным, чем предполагали зрители, и именно тогда интерес к Cybertruck достиг пика.

Сегодня можно предположить, что намёк на дальнейшую судьбу модели прозвучал уже на той презентации. Главный дизайнер Tesla Franz Von Holzhausen попытался подтвердить заявленную «неуязвимость» автомобиля, бросив стальной шар в окно. Стекло разбилось.

Однако зрители из Калифорнии не утратили энтузиазма. Musk с улыбкой отреагировал на неудачу: “Well, maybe that was a little too hard”. После этого ажиотаж вокруг Cybertruck продолжился.

В следующие несколько дней Tesla получила почти 150,000 депозитов. При этом желающих сесть за руль и проверить утверждение Musk о том, что пикап способен выдержать попадание пуль из 9mm пистолета, оказалось значительно меньше.

Первые поставки автомобиля Elon начали только в 2023 году. Спустя три года после этого производство модели сворачивают. На этой неделе стало известно, что выпуск Cybertruck сокращают, чтобы освободить место для нового приоритета Tesla — автономного Robotaxi, или ‘Cybercab’.

По оценкам, создание сложного Cybertruck обошлось примерно в $2billion. На презентации Tesla заявляла о планах продавать по 250,000 автомобилей в год, а стартовую цену обещала установить чуть ниже $40,000. В действительности суммарные продажи составили около 71,000 машин, стоимость которых начиналась от $80,000 и которые сопровождались многочисленными проблемами с качеством.

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