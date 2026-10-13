Без выхлопа, хрома и пощады: как электрический Harley-Davidson LiveWire расколол байкерское сообщество

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Именно такие мотоциклы когда-то сформировали байкерское движение. Мощная техника с хромированными деталями, вытянутым силуэтом, длинной наклонной вилкой и широким задним колесом неизменно ассоциируется с бунтарством и свободой от условностей.

Неудивительно, что о Harley-Davidson мечтают многие отечественные райдеры, в том числе далёкие от мира двухколёсной техники. Владение таким байком фактически означает принадлежность к популярной и брутальной субкультуре.

Компания «Харлей-Дэвидсон» всегда придерживалась консервативных принципов при создании мотоциклов. Поэтому её техника традиционно изготавливалась преимущественно из металла и практически не использовала лишний пластик. Однако именно такой подход едва не довёл бренд до полного банкротства. Руководству пришлось срочно менять стратегию и «повернуться лицом» не только к опытным байкерам, но и к молодому поколению.

Одним из примеров такого пересмотра стала модель Harley-Davidson Pan America 1250. Это необычный турэндуро, появление которого вызвало немало споров, но в итоге мотоцикл оказался коммерчески успешным. Теперь редакция carsweek.ru рассказывает о ещё более нетипичном представителе марки — LiveWire. Это 100-процентный электробайк, который заметно отличается от классических моделей Harley-Davidson: фирменного V-Twin с характерным рваным ритмом работы и узнаваемым звуком здесь нет.

Уникальный дизайн

Фото: Carsweek.ru

В отличие от неспешных круизеров, Harley-Davidson LiveWire относится к настоящим стритбайкам. У него массивный силуэт, который совсем не напоминает безликие китайские электробайки. Дизайнерам пришлось отказаться от хрома и крупных выхлопных труб, однако внешний вид мотоцикла всё равно сохранил образ жёсткого уличного бойца.

На месте, где у обычных моделей располагается двигатель V-Twin, у Harley-Davidson LiveWire находится крупный чёрный блок с развитым оребрением. Это корпус тяговой батареи. Под ним установлен электродвигатель в серебристом кожухе. По традиции бренда мотор получил собственное имя — Revelation.

Над батареей разместили фальшбак. Несмотря на визуальную массивность, он представляет собой лёгкий пластиковый кожух. Внутри спрятан зарядный порт, а основная задача этого элемента — сохранить привычные очертания мотоцикла.

Фото: Carsweek.ru

Передняя часть выглядит агрессивно и футуристично, хотя в её оформлении заметны мотивы начала 90-х. Светодиодная фара закрыта небольшим обтекателем-маской, который напоминает о каноничной серии Sportster. Прямой низкий руль и заметный наклон водителя вперёд формируют спортивную посадку.

Фото: Carsweek.ru

Задняя часть выполнена предельно лёгкой и воздушной. Короткое сиденье формально рассчитано на двух человек, однако пассажиру будет на нём крайне неудобно. Оно резко заканчивается над колесом, поэтому при резком старте можно легко соскользнуть назад. А ускоряться LiveWire умеет очень быстро.

Лишнего пластикового обвеса у электробайка нет, благодаря чему он не выглядит искусственно. Впечатление монументальности усиливают толстые перья перевёрнутой телескопической вилки Showa и крупные передние тормозные диски Brembo.

Фото: Carsweek.ru

Уникальный двигатель

Силовая установка LiveWire носит название Revelation, которое переводится как «Откровение». Такое имя выбрано не случайно: электродвигатель обладает необычной особенностью. Он звучит достаточно громко и вызывающе. Во время разгона слышен механический свист, который по мере роста оборотов превращается в высокочастотный вой, напоминающий звук реактивного истребителя на взлёте.

Фото: Carsweek.ru

Мощность мотора достигает 105 л. с. при 15 тысячах оборотов в минуту. Электрическая силовая установка обеспечивает моментальную отдачу: разгон до первой «сотни» занимает 3,0 секунды. Коробка передач отсутствует, поэтому набор скорости происходит без задержек вплоть до электронного ограничения в 177 км/ч (110 миль в час).

Тяжёлая батарея одновременно служит главной несущей частью конструкции. Точнее, эту функцию выполняет её массивный литой корпус, к которому крепятся лёгкие алюминиевые элементы рамы типа «птичья клетка». Номинальная ёмкость аккумулятора составляет 15,5 кВт·ч, а доступная — 13,6 кВт·ч. Оставшийся объём представляет собой буферный запас. Он нужен для работы бортовой электроники и систем безопасности даже после полного разряда ходовой батареи.

Запас хода и зарядка

В городском режиме, для которого LiveWire в первую очередь и создавался, мотоцикл способен проехать до 235 километров. Такой результат обеспечивается активной рекуперацией во время частых торможений. На трассе запас хода сокращается в два раза. При этом для сохранения автономности скорость не должна превышать 110 км/ч. Причина снижения показателя — отсутствие циклов рекуперации при равномерном загородном движении.

Фото: Carsweek.ru

Заряжать электроцикл можно от обычной «домашней» розетки или на общественной станции быстрой зарядки. В первом случае процесс займёт около 10–12 часов, поэтому мотоцикл обычно оставляют заряжаться на ночь. На быстрой станции восполнить запас энергии можно за 40–60 минут.

Как он едет и кому подойдёт

Harley-Davidson LiveWire создавался с расчётом на новую аудиторию марки. Консервативные байкеры вряд ли станут воспринимать этот электрический «гаджет» всерьёз. Основными потенциальными покупателями считаются молодые обеспеченные люди, которые интересуются современными экологическими трендами.

Поскольку мощный мотоцикл нередко может оказаться в руках новичка, производитель оснастил его комплексом электронных ассистентов. Система разрабатывалась совместно с немецкой компанией Bosch и получила название Reflex Defensive Rider Systems. В её состав входят угловая антиблокировочная система тормозов (Cornering ABS), учитывающая наклон мотоцикла, контроль тяги (Cornering Traction Control) и система контроля крутящего момента на заднем колесе (DSCS).

Фото: Carsweek.ru

Бортовой компьютер предлагает четыре предустановленных режима движения, знакомых владельцам современных автомобилей: Спорт, Дорога, Дождь и Эко. Кроме того, водитель может самостоятельно настроить три индивидуальных профиля.

Для любителей дальних поездок этот байк подходит плохо. На скоростной трассе он способен проехать без подзарядки не больше 110–113 км. Зато тем, кто хочет привлекать внимание в городе и ценит стремительное ускорение, модель наверняка понравится. LiveWire заметен, динамичен и рассчитан прежде всего на эффектные городские поездки.

Модель выпускается с 2019 года. При этом с конца 2021 года она формально больше не относится к «Харлей»: производитель решил развивать электрическое направление и продвигать флагман под отдельным независимым суббрендом LiveWire.

Справка

Harley-Davidson — американский производитель байков (подробнее).

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Фото: YouTube.com