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Выбор правильной щетки для очистки автомобиля от снега: как обойтись без скребка и с жесткой щетиной

Не торопитесь покупать первую попавшуюся щетку для очистки снега с машины - это важная и нужная покупка. Во-первых, избегайте щеток из дешевого пластика, который плохо переносит удары, ультрафиолет и морозы, что особенно важно перед зимой.
РедакцияР
Редакция
08.11.2024, 13:51·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Не торопитесь покупать первую попавшуюся щетку для очистки снега с машины - это важная и нужная покупка. Во-первых, избегайте щеток из дешевого пластика, который плохо переносит удары, ультрафиолет и морозы, что особенно важно перед зимой. При этом смело рассматривайте к покупке щетки с поликарбонатной рукояткой: хотя она может выглядеть хрупкой, но на морозе точно не треснет.

С точки зрения щетины предпочтительнее выбрать жесткую, а не мягкую с пушистыми концами. Жесткая щетина позволяет легко смахивать плотный снег с кузова, при этом не повреждая лакокрасочное покрытие. Мягкая щетина, напротив, быстро забивается снегом, становится тяжелой, а в теплом салоне или багажнике оттаивает, а затем замерзает, превращаясь в жесткий ком.

Телескопические ручки - вынужденное решение для владельцев высоких автомобилей, до крыши которых трудно дотянуться обычной щеткой. Если вам достаточно короткой щетки для очистки капота и крыши, от удлиненной модели лучше отказаться - на тесной парковке ей будет неудобно маневрировать, и есть риск задеть соседние машины.

Рукоятка щетки не обязательно должна быть покрыта мягким материалом вроде пенорезины, так как в этом нет смысла - в мороз все равно придется работать в перчатках. К тому же, пенорезина может начать прокручиваться, и удерживать щетку станет неудобно.

Выбирайте щетку без скребка над щетиной или на конце ручки. Скребок только мешает, затрудняя очистку снега возле труднодоступных мест, например, возле зеркал и стеклоочистителей, а также цепляется за одежду, если он расположен на ручке. Лучше приобрести отдельный скребок с прочной рукояткой и крепким пластиком.

Наконец, для хранения щетки полезно иметь герметичный чехол, который защитит салон или багажник от влаги и снега.

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