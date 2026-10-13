Лучшие автомобили Парижского автосалона 2026 года

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Суета пресс-дня Paris Motor Show улеглась, и команда Auto Express смогла подвести итоги. За напряжённые 24 часа состоялись многочисленные премьеры новых автомобилей, интервью с руководителями высокого уровня, фотосъёмки и видеосъёмки. Журналисты также непрерывно готовили материалы, чтобы оперативно рассказать обо всех главных событиях. Теперь пришло время ответить на главный вопрос: какие автомобили стали лучшими на Paris Motor Show 2026?

Всего несколько лет назад идея международного автосалона, казалось, почти утратила актуальность. Однако Mondial De L'Auto 2026 продемонстрировал, что подобные мероприятия могут вернуться к прежнему насыщенному формату. На выставке было представлено так много новых автомобилей, что выбрать одну главную премьеру, превосходящую остальные по стилю, качеству, привлекательности и значимости, оказалось непросто.

Тем не менее выбор был сделан. Правда, некоторым участникам команды не удалось остановиться на одном автомобиле, поэтому они назвали сразу несколько фаворитов.

Перед вами самые заметные новые автомобили и концепты Paris Motor Show 2026, выбранные людьми, которые увидели их вживую, побывали в салонах и расспросили руководителей крупнейших автопроизводителей мира обо всех подробностях. Разберёмся, чем эти модели заслужили особое внимание.

Alpine A310

Фото: autoexpress