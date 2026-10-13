Главная Новости Лучшие автомобили Парижского автосалона 2026 года
Новости

Лучшие автомобили Парижского автосалона 2026 года

Лучшие автомобили Парижского автосалона 2026: редакция Auto Express назвала главные премьеры и концепты, включая спортивный Alpine A310 и яркие новинки.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 19:22·2 мин

Содержание:

Суета пресс-дня Paris Motor Show улеглась, и команда Auto Express смогла подвести итоги. За напряжённые 24 часа состоялись многочисленные премьеры новых автомобилей, интервью с руководителями высокого уровня, фотосъёмки и видеосъёмки. Журналисты также непрерывно готовили материалы, чтобы оперативно рассказать обо всех главных событиях. Теперь пришло время ответить на главный вопрос: какие автомобили стали лучшими на Paris Motor Show 2026?

Всего несколько лет назад идея международного автосалона, казалось, почти утратила актуальность. Однако Mondial De L'Auto 2026 продемонстрировал, что подобные мероприятия могут вернуться к прежнему насыщенному формату. На выставке было представлено так много новых автомобилей, что выбрать одну главную премьеру, превосходящую остальные по стилю, качеству, привлекательности и значимости, оказалось непросто.

Тем не менее выбор был сделан. Правда, некоторым участникам команды не удалось остановиться на одном автомобиле, поэтому они назвали сразу несколько фаворитов.

Перед вами самые заметные новые автомобили и концепты Paris Motor Show 2026, выбранные людьми, которые увидели их вживую, побывали в салонах и расспросили руководителей крупнейших автопроизводителей мира обо всех подробностях. Разберёмся, чем эти модели заслужили особое внимание.

Alpine A310

Alpine A310
Фото: autoexpress
  • Выбрал: Jordan Katsianis, редактор новостей.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация