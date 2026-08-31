Беспилотные грузовики преодолели свыше 20 млн километров: какие российские трассы осваивают робофуры

С 2023 года беспилотные грузовики в России суммарно проехали более 20 млн километров. На федеральных трассах эксплуатируется 121 робофура «Яндекса», Navio и КАМАЗа. Учет их движения ведется с помощью платформы идентификации на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщили в Минтрансе.

В статистику вошли поездки беспилотных грузовых автомобилей по четырем федеральным магистралям: М-11 «Нева», М-4 «Дон», Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и М-12 «Восток».

Платформа идентификации, созданная на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», получает данные о пройденном расстоянии. С ее помощью можно определить километраж каждого подключенного грузовика и маршруты его движения.

«Публичный счетчик пройденного километража беспилотных грузовиков, подключенных к цифровой платформе «ЭРА-ГЛОНАСС» — инструмент объективной оценки технологической зрелости. Мы в реальном времени видим, сколько километров и по каким трассам проезжает каждый автомобиль, получаем достоверную картину готовности автономного транспорта к масштабированию по всей стране», — отметил министр транспорта Андрей Никитин.

Андрей Никитин также отметил, что автономные фуры используются не только для испытания технологий на дорогах общего пользования. Они перевозят грузы и помогают повысить эффективность логистики.

На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» уже действует счетчик безаварийного пробега беспилотных автомобилей. Кроме того, разработчики создают новые функции, предназначенные для контроля и защиты автономного транспорта.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, в настоящее время проходит тестирование система защиты от кибератак. Еще одной функцией должен стать механизм централизованной принудительной остановки движения при чрезвычайном происшествии.

Оба решения пока находятся на этапе испытаний и готовятся к внедрению. В дальнейшем они дополнят существующие инструменты контроля безаварийного пробега автономных грузовых автомобилей.

Ранее «КамАЗ» объявил срок запуска беспилотных грузовиков на маршруты без водителей в кабине. Сейчас такие автомобили работают при участии оператора-логиста, который дистанционно следит за движением и при необходимости вмешивается в работу систем.

Весной компания Navio провела на полигоне НАМИ испытания магистрального тягача без водителя и дистанционного управления. В ходе тестов машина самостоятельно меняла полосу, объезжала препятствия и останавливалась на светофоре.

Автор: Иван Бахарев

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