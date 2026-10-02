Берра: «В гонке может быть два или три пит-стопа»

Перед началом уик-энда Pirelli располагала недостаточным объёмом информации о поведении шин на асфальте в Сепанге, который много лет не подвергался обновлению. Однако пятничные заезды позволили получить ответы на некоторые вопросы.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli:

«Состояние трассы серьёзно повлияло на работу шин в первый день уик-энда. С самого начала уровень сцепления был низким из-за пыли и абразивного покрытия, которое требует значительного «разгона» шин, прежде чем раскрывает свой потенциал.

Это явно повлияло на изменение состояния трассы и время на круге – настолько, что оно почти не изменилось между первой и второй тренировками. Это время на четыре секунды медленнее результата, рассчитанного на симуляторе для квалификации. Похоже, что завтра гонщикам будет непросто даже приблизиться к этой отметке.

Мы увидели высокую термическую деградацию шин, вызванную скольжением и особенностями покрытия, что особенно сильно сказывалось на длинных сериях кругов.

Прогноз обещал дождь во второй тренировке, но трасса оставалась сухой, что позволило командам проехать несколько длинных серий кругов в гоночном режиме, а нам – собрать большой объём информации о работе составов C3 и C4, продемонстрировавших очень схожие показатели как по темпу, так и по износу.

Шины Soft порой оказывались более стабильнее, чем Medium, за счёт лучшего сцепления, меньшего скольжения, а значит и меньшего перегрева. Разница в скорости между этими составами – около половины секунды на круге, что соответствует ожиданиям. Шины Hard команды на тренировках не использовали, сохранив все имеющиеся комплекты для гонки.

При уровне износа, аналогичном тому, что наблюдался в пятницу, снижение скорости составляет от двух до трёх десятых на круге. В результате воскресная гонка может пройти с двумя и более пит-стопами, к чему мы и стремились при выборе составов для этого этапа. Но для более точной оценки необходимо провести дополнительный анализ всей информации».