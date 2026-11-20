Первые тренировки в Лас-Вегасе прошли в непростых погодных условиях. Гонщики работали на трассе только на дождевых и промежуточных шинах. Лучшее время Джордж Расселл показал на резине Intermediate, когда асфальт уже начал подсыхать.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Погодные условия ограничивали работу на трассе, и в плане подготовки к оставшейся части уик-энда сегодняшние тренировки не были особенно ценными.

В первой сессии на трассе было много стоячей воды, поэтому команды смогли проехать только установочные круги. Во время второй сессии покрытие постепенно улучшалось, однако асфальт подсыхал очень медленно.

В начале тренировки все использовали шины для сильного дождя, после чего команды перешли на промежуточную резину. Даже на переходном этапе признаков гранулирования не наблюдалось.

По мере высыхания гоночной траектории износ промежуточных шин неизбежно усиливался. Особенно заметно это стало ближе к завершению сессии, когда идеальная траектория почти полностью высохла. Однако перейти на слики команды так и не смогли: отдельные участки трассы оставались мокрыми, в том числе зоны с дорожной разметкой.

В таких условиях эти участки были особенно скользкими. Кроме того, низкая температура затруднила бы быстрый прогрев сликов до необходимого рабочего диапазона.

Прогноз не обещает дождей ни во время квалификации, ни во время гонки. Поэтому наиболее важная работа на трассе, вероятно, начнётся в субботу. Тогда команды смогут сосредоточиться на настройках и получить больше полезной информации для выбора тактики.

С этой точки зрения будет интересно посмотреть, какие комплекты резины будут возвращены в конце дня, поскольку это позволит получить предварительное представление о тактике команд в воскресной гонке».