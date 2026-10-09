Берра назвал быстрый прогрев передних шин ключевым фактором

Главный инженер Pirelli Симоне Берра проанализировал итоги единственной тренировки и квалификации к спринту в Сингапуре, а также рассказал о разнице в скорости между составами шин.

Симоне Берра: «По ходу единственной тренировки состояние трассы заметно улучшалось. Если состояние асфальта и дальше будет прогрессировать такими темпами, то завтра мы сможем увидеть даже более быстрые времена на круге, чем предполагалось изначально.

С точки зрения шин главным фактором различия между командами стала скорость прогрева. Сочетание грязного асфальта и относительно низких нагрузок на шины усложнило для некоторых команд поддержание температуры шин в рабочем диапазоне независимо от состава. Другим же, наоборот, удавалось очень быстро довести шины до рабочей температуры, что позволило атаковать на пределе с первого же круга в квалификации.

Сегодня команды больше времени уделяли скорости на одном круге, нежели на гоночному темпу, поскольку при умеренной температуре и незначительном износе шин, квалификация будет иметь большее значение, чем гоночная стратегия. Разница в скорости между составами C4 и C5 составила примерно 0,8-0,9 секунды, что в целом соответствует нашим ожиданиям.

Отдельного внимания заслужили разные способы подготовки к квалификационному кругу. Команды и гонщики выбирали собственные стратегии прогрева и охлаждения шин, стараясь добиться максимально быстрого времени.

Это подчёркивает, насколько сильно различаются машины и гоночные стили. Для полного раскрытия потенциала состава С5 каждому из них требуется особый подход. Ключевыми факторами сегодня стали баланс машины и способность быстро прогреть передние шины.

Если говорить о спринте, то составы Medium и Soft выглядят рабочим вариантами. Это может привести к разделению стратегий и добавить еще один интересный аспект короткой гонке».