Берни Экклстоун признался: «У меня не было документов на оружие»

Берни Экклстоун прокомментировал сообщения о своём аресте после прибытия в Португалию, где его обвинили в незаконном провозе оружия. Бывший руководитель Формулы 1 заявил, что фактического ареста не было, а ситуацию с властями удалось урегулировать за несколько часов.

«Я вёз из Швейцарии в Португалию оружие для стрельбы по тарелочкам, – рассказал Берни Экклстоун британскому Daily Mail. – Всё очень просто. У меня в Португалии дома есть лицензированное оружие.

По прибытии мы прошли таможню. Я знаю местных сотрудников, и у них не возникло никаких вопросов. Всё было в порядке. Но потом один из полицейских попросил обыскать сумку. Судя по её виду, там вполне могли быть рыболовные снасти моего шестилетнего сына Эйса, но на самом деле в ней было оружие.

Они спросили, есть ли у меня «синяя книжка». Как я понял, это необходимый документ. Я ответил, что никогда не путешествую с такими документами, да практически вообще ни с какими документами. Они сказали, что арестуют меня, но спустя, как мне показалось, несколько часов мы всё уладили. Хотя всё это время пришлось разбираться с одной проблемой за другой.

Похоже, теперь всё можно исправить. Моя супруга Фаби отправилась в Лиссабон, чтобы сдать оружие, заплатить налог или сделать всё необходимое для его ввоза, или передать его властям. Я тоже собирался поехать, но в итоге остался дома и теперь жду, когда этот вопрос, наконец, будет закрыт».