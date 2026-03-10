Берни Экклстоун: «В ближайшее время случится серьёзная авария»

В ходе первого гоночного уик-энда сезона на автодроме Альберт-Парк произошло несколько заметных аварий, привлекших внимание зрителей и экспертов. Особо опасным стал момент старта, когда Франко Колапинто едва избежал столкновения с болидом Лиама Лоусона. Машина Лоусона не смогла сразу тронуться с места из-за технической неисправности силовой установки, и лишь быстрая реакция Колапинто предотвратила возможное происшествие.

Помимо этого инцидента, проблемы настигли и других участников гоночного уик-энда. Макс Ферстаппен, Кими Антонелли и Оскар Пиастри попадали в аварии как на тренировках, так и в квалификации или даже перед стартом основной гонки. По мнению специалистов, в ряде случаев причина кроется в необычном поведении бортовых систем автомобилей. При этом Оскар Пиастри признал, что часть вины лежит на нем, но подчеркнул, что ситуация по пути на стартовую решетку была обусловлена сочетанием нескольких факторов.

Свое мнение по поводу происходящего высказал и бывший руководитель Формулы 1, Берни Экклстоун. Несмотря на свой 95-летний возраст, он продолжает следить за развитием событий в чемпионате и выражает обеспокоенность ростом аварийности:

«Вскоре произойдёт по-настоящему серьёзная авария. Разница в скоростях во время периода, когда происходит подзарядка батарей, велика, что приводит к замедлению на прямых, и в итоге это застанет врасплох кого-то из гонщиков, кто будет в этот момент ехать сзади. И тогда очень неприятного инцидента избежать не удастся. Я лишь надеюсь, что на сей раз я не прав, и мои прогнозы не сбудутся».

Кроме того, своим впечатлением о происходящем поделился Серхио Перес, который стал единственным гонщиком новой команды Cadillac F1, завершившим Гран При Австралии, хоть и с отставанием на два круга от лидеров.

«Это не та Формула 1, из которой я ушёл в конце 2024 года, – заявил мексиканец. – Поскольку у нас новая команда, то мы должны просто сохранять терпение, продолжать работать, а там посмотрим, как будут развиваться события. Но за рулём машин предыдущего поколения мне было намного комфортнее».