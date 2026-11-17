Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун в интервью немецким телеканалам RTL и Sky Sport в основном раскритиковал Ferrari и посоветовал Льюису Хэмилтону рассмотреть возможность завершения карьеры.

О проблемах Ferrari Берни Экклстоун сказал: «В этом году Ferrari должна была выиграть титул. У них была лучшая машина, но слишком многое пошло не так. Я уже много лет об этом говорю.

Когда-то мне удалось убедить команду пригласить на должность руководителя француза, но сейчас там слишком много итальянцев. Каждый считает, что лучше остальных знает, как нужно управлять командой, что сейчас всё делается неправильно, и что он сам справился бы лучше».

Говоря о Фредерике Вассёре, Экклстоун отметил: «Честно говоря, он приятный человек, но просто не справляется с руководством такой командой, как Ferrari. Ей нужен очень, очень, очень сильный руководитель, который думает о Ferrari с утра и до самого вечера. Я задаюсь вопросом, действительно ли большая часть мыслей Вассёра посвящена Ferrari».

О Льюисе Хэмилтоне бывший руководитель Формулы 1 заявил: «Стоит ему сесть в машину перед стартом гонки, как он уже начинает ныть и жаловаться на что-нибудь ещё до первого поворота. Совершенно неважно, на что именно. Он достиг возраста, когда уже пора задуматься об уходе из гонок».

Экклстоун также высказался о распределении ролей между Хэмилтоном и Шарлем Леклером: «Леклер – человек Ferrari, тогда как Хэмилтон пришёл в команду и попытался изменить её методы работы. Однако одному человеку уже слишком поздно браться за такие перемены».

Отвечая на вопрос о необходимости разделения гонщиков Ferrari на первого и второго номера, он сказал: «Ferrari нужен чёткий первый номер. Гораздо лучше иметь настоящего лидера и очень сильного второго гонщика, который не пытается стать первым, а понимает свою роль и готов подстраховать команду».

Возможность назначения Кристиана Хорнера руководителем Ferrari Экклстоун оценил так: «Он, безусловно, доказал, что способен справиться с этой работой. Но Ferrari есть Ferrari. Здесь нужно говорить на особом языке. Если бы он владел этим языком, то вполне мог бы возглавить команду».

О Кими Антонелли Берни Экклстоун сказал: «У него исключительный талант. Здорово, что гонщик в таком возрасте способен показывать подобные результаты. Посмотрим, как он освоится в роли чемпиона мира. Сезон после завоевания титула даётся нелегко».

Возможный переход Антонелли в Ferrari он прокомментировал следующим образом: «Нужно подождать, пока ему исполнится 50 лет. Тогда это будет для него подходящее место».

Макса Ферстаппена Экклстоун назвал лучшим гонщиком Формулы 1: «Макс Ферстаппен – лучший гонщик Формулы 1. Он намного сильнее всех остальных. Не просто немного лучше, а намного, намного лучше».

О своём отношении к жизни бывший руководитель Формулы 1 рассказал: «У меня нет никакого секрета. Мне повезло. Нужно просто продолжать работать, пока есть силы, и не задумываться о том, 90 тебе лет или 96. Я никогда не думаю о старости».

Возможное возвращение Гран При Германии Экклстоун оценил кратко: «Нам нужна гонка Формулы 1 в Германии».