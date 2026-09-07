Берни Экклстоун задержан в Португалии

Как сообщает Correio da Manha, бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун был арестован в рамках полицейской операции после приземления его самолёта на аэродроме в Кашкайше, недалеко от Лиссабона.

Экклстоуну вменяют незаконную перевозку оружия на борту частного самолёта Dassault Falcon 7X. Пока не сообщается, предстанет ли он перед судьёй или ему предъявят только официальное обвинение. На аэродроме усилены меры безопасности и задействованы дополнительные силы полиции.

В 2022-м Экклстоун уже задерживался бразильскими властями по аналогичному поводу. Это произошло при посадке частного самолёта в аэропорту Виракопус в Кампинасе, рядом с Сан-Паулу. Позднее его отпустили под залог.