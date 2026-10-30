Для Бермана результат команды важнее личного.

Год назад в Мехико Оливер Берман подтвердил статус быстрого гонщика. На автодроме имени братьев Родригес британец занял четвёртое место — этот результат до сих пор остаётся лучшим в его карьере.

На сегодняшней пресс-конференции он с удовольствием вспомнил тот успех, но сделал любопытное уточнение.

Оливер Берман: «Безусловно, это был мой лучший результат, однако я бы не сказал, что это моё лучшее выступление. По-моему, в этом году некоторые гонки я проводил лучше, вот только по результатам этого не видно. Хотя, конечно тот мексиканский уик-энд останется в памяти надолго, даже если мне тогда помог завал, который произошёл на первых кругах, но затем нам всё-таки удалось удержать позицию, ведь машина была способна на хороший темп.

Жаль, в этом сезоне мы далеко не так конкурентоспособны, но тот результат доказывает, что если проявлять упорство, то по ходу гонки может происходить всё, что угодно, и может представиться возможность отличиться.

Не уверен, смог бы я удержать 4-ю позицию на обычной трассе, но на этой высоте над уровнем моря мне это удалось, потому что здесь сложно держаться вплотную за машиной соперника.

Впрочем, я пока не знаю, как внешние условия скажутся на нас в этот уик-энд, как будет работать силовая установка по сравнению с техникой других команд. Не знаю, мы здесь прибавим в конкурентоспособности или наоборот. Это можно выяснить только по ходу завтрашних тренировок.

Посмотрим, хотя наша машина довольно неплохо работает на относительно небольших скоростях, и не исключено, что на этой трассе она будет несколько ближе к оптимальному диапазону настроек.

Разница с прошлым годом, с моей точки зрения, в том, что, разумеется, сейчас я вообще не могу претендовать на какие-то более-менее высокие позиции. Но при этом наша команда борется за 7-е место в Кубке конструкторов, а для такой команды, как Haas, это очень важно.

Разница в размере призовых выплат между 7-м и 8-м местами может отразиться на том, насколько наша машина будет быстра в следующем году и вообще в будущем. Так что, с одной стороны, меня мало волнует собственный результат на финише, но волнует, какой результат покажет команда по итогам сезона, поскольку от этого напрямую зависит наше будущее».