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Для Бермана результат команды важнее личного.

Оливер Берман вспомнил лучший результат в карьере — четвёртое место в Мексике, и рассказал о борьбе Haas за седьмую позицию в Кубке конструкторов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.10.2026, 00:11·3 мин
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Фото: F1news.ru

Год назад в Мехико Оливер Берман подтвердил статус быстрого гонщика. На автодроме имени братьев Родригес британец занял четвёртое место — этот результат до сих пор остаётся лучшим в его карьере.

На сегодняшней пресс-конференции он с удовольствием вспомнил тот успех, но сделал любопытное уточнение.

Оливер Берман: «Безусловно, это был мой лучший результат, однако я бы не сказал, что это моё лучшее выступление. По-моему, в этом году некоторые гонки я проводил лучше, вот только по результатам этого не видно. Хотя, конечно тот мексиканский уик-энд останется в памяти надолго, даже если мне тогда помог завал, который произошёл на первых кругах, но затем нам всё-таки удалось удержать позицию, ведь машина была способна на хороший темп.

Жаль, в этом сезоне мы далеко не так конкурентоспособны, но тот результат доказывает, что если проявлять упорство, то по ходу гонки может происходить всё, что угодно, и может представиться возможность отличиться.

Не уверен, смог бы я удержать 4-ю позицию на обычной трассе, но на этой высоте над уровнем моря мне это удалось, потому что здесь сложно держаться вплотную за машиной соперника.

Впрочем, я пока не знаю, как внешние условия скажутся на нас в этот уик-энд, как будет работать силовая установка по сравнению с техникой других команд. Не знаю, мы здесь прибавим в конкурентоспособности или наоборот. Это можно выяснить только по ходу завтрашних тренировок.

Посмотрим, хотя наша машина довольно неплохо работает на относительно небольших скоростях, и не исключено, что на этой трассе она будет несколько ближе к оптимальному диапазону настроек.

Разница с прошлым годом, с моей точки зрения, в том, что, разумеется, сейчас я вообще не могу претендовать на какие-то более-менее высокие позиции. Но при этом наша команда борется за 7-е место в Кубке конструкторов, а для такой команды, как Haas, это очень важно.

Разница в размере призовых выплат между 7-м и 8-м местами может отразиться на том, насколько наша машина будет быстра в следующем году и вообще в будущем. Так что, с одной стороны, меня мало волнует собственный результат на финише, но волнует, какой результат покажет команда по итогам сезона, поскольку от этого напрямую зависит наше будущее».

Источник

Оливер Берман (202)Haas F1 Team (437)

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