Берман: В Шанхае у всех "сложностей будет ещё больше"

Haas F1 нацелена на новые очки в Гран При Китая 2024, несмотря на сложности спринта и одну тренировку перед квалификацией в Шанхае.
10.03.2026, 11:01·2 мин
В команде Haas F1 активно готовятся к предстоящему Гран При Китая, который станет следующим этапом чемпионата мира Формулы-1. После успешного выступления в Мельбурне, где Оливер Берман занял седьмое место и принес команде очки, коллектив надеется повторить успех и на трассе в Шанхае. Однако гонщиков и инженеров ожидает дополнительная сложность: в расписание уик-энда включён субботний спринт, что может повлиять на стратегию и подготовку.

Руководитель команды Айо Комацу отметил, что ожидания от гонки в Китае высоки, однако формат уик-энда с одним лишь свободным заездом перед квалификацией ставит перед командой новые задачи. Если в Австралии у Haas было три возможности протестировать машину перед решающими сессиями, то в Шанхае времени на подготовку будет намного меньше. Комацу подчеркнул, что несмотря на новизну болидов, каждая выездка на трассу приносит ценные данные, и вся команда предельно сосредоточена на эффективной работе в условиях ограниченного времени.

Оливер Берман, показавший отличный результат на предыдущем этапе, выразил удовлетворение возвращением к гонкам. По его словам, трасса в Шанхае требует максимальной концентрации и отличной техники пилотирования, особенно учитывая высокие перегрузки и первый спринт сезона. Берман уверен, что если Haas сохранит командный дух и слаженность действий, коллектив сможет вновь побороться с лидерами середины пелотона.

Пилот Эстебан Окон также поделился ожиданиями от этапа в Китае. Он отметил сложный и техничный характер трассы, особенно выделив первую связку поворотов, где важно чувствовать уверенность в автомобиле. Окон обратил внимание на то, что начало сезона всегда связано с поиском оптимальных решений, а формат со спринтом вносит дополнительные коррективы. Он также отметил растущую поддержку со стороны китайских болельщиков и выразил надежду на достойное выступление команды перед местной публикой.

