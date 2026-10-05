Берман: Сейчас шансы побороться за очки выше, чем в середине года

После безрезультатного этапа на малайзийском автодроме в Сепанге команда Haas F1 переключается на 17-й этап сезона. Гонка состоится на городской трассе в Сингапуре и станет первой в 2026 году, которая пройдёт при искусственном освещении. Кроме того, в программу уик-энда на трассе Марина-Бей впервые включён спринт.

Оливер Берман: «На прошлой неделе, говоря о подготовки к условиям высокой влажности в Сингапуре после малайзийской жары, я сказал, что предвкушаю, как в следующий уик-энд буду принимать ледяные ванны.

Год назад на трассе Марина-Бей я показал 9-е время в квалификации и занял 9-е место в гонке – если мне удастся повторить эти результаты, то буду очень рад. Мы знаем, что недавно внедрённые технические новинки работают, и наша задача в том, чтобы продолжать поиск тонких настроек, но я чувствую, что мы явно в более благоприятном положении, чем были в середине года, и шансы бороться за очки уже выше.

В Сингапуре замечательная трасса, и эта гонка всегда становится ярким событием; это городское кольцо не похоже ни на какие другие трассы, и мне очень нравятся вечерние гонки!»

Эстебан Окон: «Здорово, что мы возвращаемся в Сингапур, ведь в этом городе всегда прекрасно принимают Формулу 1. Там мы всегда чувствуем горячую поддержку болельщиков.

Понятно, что в кокпите гонщикам приходится непросто в условиях сингапурской погоды, но я уверен: если машина будет работать так, как на нескольких предыдущих этапах, то мы вполне сможем бороться.

Когда на сингапурской трассе, где мы гоняемся в свете прожекторов, удаётся показать хороший результат, это всегда гарантирует прекрасное настроение – будем к этому стремиться с самого начала уик-энда».

Хоуги Нидд, главный инженер: «Характер трассы Марина-Бей прежде всего определяют медленные повороты, а также в Сингапуре очень жарко, как и в Малайзии. Поэтому там уже на ранних стадиях гонки могут начаться сложности, связанные с работой тормозов.

Погодные условия могут быть экстремально тяжёлыми, и это часто сказывается на ходе сессий. Также мне представляется, что сложно будет найти правильный подход к расходу энергии.

Гонки в Сингапуре обычно очень продолжительные, фактически проходят в довольно медленном темпе и длятся почти два часа. В предыдущие годы мы видели, что сходов на этой трассе может быть очень много, поэтому предстоящий уик-энд обещает быть тяжёлым и для команд, и для гонщиков, но если удаётся показать хороший результат, это тем более радует».