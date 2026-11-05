Берман: «С тем, что произошло в Мехико, трудно смириться»

Для команды Haas итоги Гран При Мехико оказались необычными: в первой десятке финишировал только Рио Хиракава, проводивший свою дебютную гонку в Формуле 1. В этом сезоне японец исполняет обязанности резервного пилота, однако неожиданно получил возможность выйти на старт после окончательного ухудшения отношений Эстебана Окона с руководством американской команды. Рио уверенно справился с непростой задачей и заработал очко за 10-е место.

Оливер Берман, который в прошлом году занял в Мехико четвёртое место, на этот раз не смог добраться до финиша. На 47-м круге ему пришлось сойти с дистанции из-за повреждений машины, полученных после столкновения с Audi Нико Хюлкенберга. За этот инцидент немецкий гонщик был наказан штрафом.

В Сан-Паулу британского гонщика Haas F1, среди прочего, попросили прокомментировать неудачу, которая произошла с ним на предыдущем уик-энде.

Оливер Берман: «Конечно, наша цель – удержаться на 7-м месте Кубка конструкторов. С неприятностями, произошедшими в Мехико, трудно смириться, и, если честно, я всё ещё переживаю, потому что считаю, что я должен был заработать там 4 очка.

Я ехал впереди гонщиков Audi, когда один из них выбил меня с трассы. Конечно, это было неудачное стечение обстоятельств, но я чувствовал, что мы упустили хорошую возможность. В Мехико мы были быстрее Audi, поэтому обидно, что не удалось этим воспользоваться, но я очень рад за Рио, который всё-таки заработал одно очко и хотя бы немного сократил размер наших потерь.

Мы же знаем, что у нас не так много возможностей одолеть Audi, но в Мехико такой шанс был. Очень жаль, что он был упущен, ведь до завершения сезона осталось совсем мало гонок. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы опередить эту команду.

Но в этот уик-энд такая возможность будет, в том числе благодаря погоде. Однозначно, трудности ожидают всех, а у нашей команды они тем более будут, ведь Рафаэлю Камаре предстоит дебют в Формуле 1. Но я уверен, что он быстро адаптируется. В любом случае посмотрим, что там будет с погодой…

Конечно, два года назад я тоже был в похожей ситуации, заменяя другого гонщика, и та гонка тоже проходила в очень сложных условиях, особенно дождливым было воскресенье. Но когда портится погода, появляются какие-то возможности, и я надеюсь, что нам удастся ими в полной мере воспользоваться».