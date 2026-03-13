Берман: Цель на спринт – «постараться заработать очки»

В Шанхае продолжается гоночный уик-энд, и команда Haas уже отметилась заметными результатами в квалификации к спринту. Оливер Берман сумел пробиться в финальный сегмент, заняв итоговое 9-е место. В то же время Эстебан Окон завершил выступление на 12-й позиции, не сумев пройти дальше.

Руководитель коллектива Айо Комацу оценил работу своих пилотов и не скрывал, что рассчитывал на больший прогресс от Окона. По его словам, темп болида позволял французскому гонщику претендовать на участие в финальной сессии квалификации.

Оливер Берман подвёл итоги успешного для себя дня: «Финал квалификации к спринту прошёл для меня довольно удачно. Уже на тренировке мы продемонстрировали хороший темп, а затем смогли его немного нарастить. Конечно, сессия была сложной — баланс машины находился на грани, и собрать идеальный круг было непросто. Тем не менее, мне удалось занять 9-ю позицию, чему я очень рад.

Завтра в спринте я намерен побороться за очки. Приятно видеть, что по сравнению с прошедшей неделей мы сократили отставание от лидеров. Честно говоря, в начале уик-энда не рассчитывал бороться за первую восьмёрку, ведь машины топ-команд всё ещё быстрее Haas. Однако, как показала практика, Red Bull сегодня не имели явного преимущества. Если завтра всё сложится удачно, рассчитываю заработать баллы не только в спринте, но и в основной гонке».

Эстебан Окон также прокомментировал своё выступление: «Мы много работаем над тем, чтобы вывести машину на нужный уровень. По сравнению с тренировкой, ощущения в квалификации были лучше, однако остаётся ряд проблем, которые необходимо решить к завтрашнему дню. Потенциал болида присутствует, и команда уже довольно хорошо понимает его особенности. Надеюсь, нам удастся использовать возможности VF-26 по максимуму».

Айо Комацу, подводя итоги, отметил: «Это наш первый спринт в сезоне, и мы готовились к серьёзным сложностям, но команде удалось прибавить по сравнению с этапом в Мельбурне. Тренировка прошла без происшествий, что позволило хорошо подготовиться к квалификации к спринту.

В целом квалификация прошла спокойно. Новый регламент демонстрирует, что даже небольшие отличия в стиле пилотирования могут привести к значительной разнице в результатах. Жаль, что Эстебан не пробился в финал, хотя его темп это позволял. Оливер отлично реализовал свой шанс, и мы приняли решение выпустить его на трассу на использованных мягких шинах, чтобы сохранить комплект свежей резины Soft.

В итоге нам удалось опередить одну из машин Red Bull, и работа Оливера действительно заслуживает похвалы. Завтра наша цель — борьба за первую восьмёрку и новые очки для команды».