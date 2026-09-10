Берман оценил перспективы Ферстаппена в гонке "Max vs 100"

Ранее сообщалось, что 16 сентября на трассе в Сильверстоуне состоится необычная гонка «Max vs 100». В рамках заезда четырёхкратный чемпион мира встретится с сотней картингистов.

При этом среди соперников Макса не будет профессиональных гонщиков. Участниками станут представители разных сфер — спортсмены Red Bull, знаменитости, блогеры и обычные болельщики со всего мира. Макс начнёт гонку последним и постарается прийти к финишу первым.

Гонщик Haas Оливер Берман, ранее участвовавший в подобном соревновании, оценил шансы Макса.

Оливер Берман: «Не думаю, что Максу нужны какие-то советы, но тут всё зависит от обстоятельств. В моём заезде было три-четыре действительно быстрых гонщика. Например, один из них выступал в чемпионате Великобритании, поэтому, когда я его увидел, то сразу понял, что он будет очень быстрым.

Конечно, ещё нужно учитывать разницу в весе, поэтому мне стоило подготовиться получше. В любом случае, чем больше кругов ты проезжаешь, тем больше у тебя возможностей для обгонов. Я, например, проехал всего около 15 кругов, поэтому, если Максу дадут вдвое больше, у него, возможно, появятся шансы всех обогнать.

Вообще, это всегда весело. Я помню, что в теории идея казалась очень классной, но затем я оказался в первом повороте, и передо мной было, кажется, 50 картов. Тогда я подумал: «Вообще-то это довольно опасно». Но в итоге всё прошло хорошо».

Отвечая на вопрос о возможной победе над Ферстаппеном в картинговой гонке, Берман указал на своё преимущество в весе, но назвал рост серьёзным минусом: «Думаю, у меня есть преимущество в весе, так что в этом плане я бы сказал, что да. Но вот рост играет против меня. В картинге это очень сильно влияет на результат и с точки зрения аэродинамики, и из-за положения центра тяжести. Когда ты высокий, то это серьёзный недостаток.

Несколько месяцев назад я снова гонял на карте, и несмотря на высокое сцепление с трассой, карт начинал двумя колёсами отрываться от земли. Поэтому в повороты приходилось входить медленнее, что, конечно, не помогало показать лучшее время на круге».