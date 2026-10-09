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Берман: главное — воскресная гонка в эти выходные

Haas F1: Берман занял 13-е место, Окон — 16-е в квалификации к спринту в Сингапуре. Гонщики рассказали о настройках машины и целях на уик-энд перед воскресной гонкой.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2026, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Оба гонщика Haas F1 пробились во вторую сессию квалификации к спринту в Сингапуре.

Оливер Берман (13-й): «Сегодня машина была в порядке, я чувствовал себя уверенно и мог атаковать, что сказалось на результатах – я был очень близок к выходу в финал.

В первой сессии возникло несколько проблем, поэтому в начале второй пришлось менять настройки, но мы довольны результатом и можем надеяться на лучшее завтра.

Главное в этот уик-энд – воскресная гонка. Мы близки к призовой десятке, но завтра нужно пройти в финал основной квалификации».

Эстебан Окон (16-й): «В последней попытке я заблокировал шины и не смог улучшить. Я сократил отставание, но в этот уик-энд мне приходится атаковать сильнее, чтобы добиться результата.

У меня другая конфигурация машины, чем у Оливера, поэтому мы попробовали пойти другим путём, заменили несколько деталей, но добиться прогресса не удалось, напротив – показалось, что мы сделали шаг назад по сравнению с тренировкой.

Мы учтём этот опыт. Наша цель – максимально эффективно провести основную квалификацию и стартовать в воскресенье рядом с первой десяткой».

Источник

Эстебан Окон (246)Оливер Берман (195)Haas F1 Team (421)

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