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Берман о пятнице: «Это наша лучшая пятница с марта!»

В Haas F1 оценили новинки на этапе в Монце: Оливер Берман назвал пятницу лучшей с марта, а Эстебан Окон рассчитывает на прибавку в квалификации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2026, 20:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

К этапу в Монце Haas F1 привезла большое количество новинок и активно проверяла их работу во время тренировок. Хотя не все решения пока оправдывают ожидания команды, результаты указывают на заметный прогресс.

Оливер Берман (8-й): «Хороший день, действительно позитивный. Это наша лучшая пятница с марта или с апреля – и мощный стимул для команды.

Если говорить о результате, то мне повезло с позицией на трассе и с направлением ветра, чего мы не можем гарантировать в квалификации, но ощущения от машины теперь совершенно другие — мы сделали огромный, огромный шаг вперед!

Я действительно горжусь командой, нам нужно было, чтобы эти новинки сработали, так и произошло. Я очень горжусь тем, что мы справились с этой задачей».

Эстебан Окон (18-й): «Интересно было поработать на этой трассе по правилам 2026 года. По сравнению с прошлым годом многое изменилось, сегодняшний опыт нам очень поможет.

Хорошо, что команда привезла несколько новинок. Нам ещё предстоит с ними освоиться, в некоторых областях мы пока отстаём, но, надеюсь, завтра сможем прибавить».

Источник

Эстебан Окон (231)Оливер Берман (179)Haas F1 Team (398)

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