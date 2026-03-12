Берман: «Четыре команды как будто играют в другой лиге»

В то время как клиенты Mercedes выражают недовольство ограниченным доступом к технической информации, команда Haas F1 отмечает положительный опыт сотрудничества с Ferrari. Оливер Берман, пилот Haas, в Шанхае подчеркнул, что отставание от заводской команды Ferrari не связано с работой силовых установок.

«Ferrari невероятно открыта и очень полезна для нас в плане предоставления информации. У нас с ними совсем другая ситуация, чем между McLaren и Mercedes. Они здорово нам помогают, но и разница между нашими машинами гораздо больше. В квалификации они опережают нас почти на секунду», — отметил Берман.

Пилот объяснил, что по мере сокращения времени круга требования к эффективному использованию энергии возрастают. По его словам, важно учитывать каждый аспект — начиная с момента сброса газа и заканчивая переключением передач. «Они могут тот же поворот проходить на полной скорости, а у нас там может быть торможение или переключение на пониженную передачу. Мы подстраиваемся под нашу машину», — добавил Берман.

Берман напомнил, что в Австралии команде пришлось разбираться со всеми нюансами по ходу уик-энда, и теперь этот опыт помогает эффективнее готовиться к следующим этапам. Он подчеркнул, что инженерная группа Haas тщательно анализирует трассу, чтобы определить повороты, требующие изменения подхода, и эта информация будет учтена при подготовке к будущим гонкам.

По словам Бермана, четыре сильнейшие команды Формулы 1 выступают на совершенно ином уровне. Он считает, что в спринте именно эти коллективы, скорее всего, займут все восемь позиций, за которые начисляются очки. В этой ситуации крайне важно показать хороший результат в квалификации и спринте, поскольку возможны любые неожиданные события, как это уже происходило ранее. Берман подчеркивает: необходимо учитывать полученный опыт и концентрироваться на дальнейшей работе.