Бензиновый пикап Foton Tunland V9 оказался дешевле дизельной версии в России: цена модели

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Российский дистрибьютор Foton увеличил скидку на бензиновую версию пикапа Foton Tunland V9 в рамках программы поддержки продаж. В сентябре размер дисконта вырос на 300 тыс. рублей — с 400 тыс. до 700 тыс. рублей, выяснили «Автоновости дня».

Дополнительная скидка распространяется на комплектацию «Эмоция», которая появилась у представленного в России Tunland V9 в апреле текущего года. Теперь с учетом дисконта в 700 тыс. рублей ее стоимость составляет 4 750 000 рублей. Это на 400 тыс. рублей меньше цены дизельной версии «Престиж», для которой скидка сохранилась на уровне 400 тыс. рублей.

Цены на Foton Tunland V9

Комплектация Цена Цена с учетом скидки Скидка «Престиж»

2.0D, 159 л. с., 48V электромотор, 8AT, 4WD 5 550 000 руб. 5 150 000 руб. 400 000 руб. «Эмоция»

2.0T, 245 л. с., 8AT, 4WD 5 450 000 руб. 4 750 000 руб. 700 000 руб.

Бензиновый Foton Tunland V9 в исполнении «Эмоция» оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем экологического класса «Евро-6». Мощность агрегата составляет 245 л. с., а максимальный крутящий момент — 380 Нм. В паре с мотором работает восьмиступенчатый «автомат», привод — полный. В состав трансмиссии также входят муфта подключения передней оси, понижающая передача и блокировка заднего межколесного дифференциала.

В комплектации «Престиж» дизельный Tunland V9 получает 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 159 л. с. и крутящим моментом 410 Нм. Двигатель работает совместно с 48-вольтовым электромотором, который добавляет 60 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», привод — полный.

Ранее в сентябре дистрибьютор Foton вывел на российский рынок новый грузопассажирский фургон Foton View с шестиместным салоном. Сиденья в нем расположены по схеме 5+1: второй ряд можно сдвигать, а перегородка между пассажирским и грузовым отсеками является передвижной.

Автор: Иван Бахарев

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