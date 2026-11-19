У Bentley появился новый бренд-амбассадор — японский музыкант и дизайнер одежды Hiroshi Fujiwara. Его первой задачей в этой роли стало создание эксклюзивной версии полностью электрического Bentley Torcal.

Bentley называет проект “an exclusive commission that unites the cultural influence and minimalist design ethos of FRGMT (Fujiwara’s fashion label) with the bold, contemporary character of Bentley Motors' newest model, the Torcal,” а также “a compelling fusion of creativity, craftsmanship and modern luxury.”

Специальная версия Torcal будет выпущена тиражом 20 единиц подразделением индивидуальных заказов Bentley Mulliner. Автомобиль окрашен в Beluga black solid, а на кузове размещена символика FRGMT. Более агрессивный вид модели дополняют 22-inch колёса Vortex, преимущественно выполненные в чёрном цвете с акцентами Anthracise Satin.

В салоне установлена двухцветная кожаная обивка оттенков Imperial Blue и Beluga. Её дополняют ручная крестообразная строчка и элементы отделки piano black. На дверных порогах также предусмотрены специальные пронумерованные накладки.

Стоимость автомобиля не раскрыта, однако, вероятно, она окажется заметно выше стартовой цены Torcal, составляющей £173,300.

С технической точки зрения специальная версия, судя по всему, создана на базе стандартного Torcal. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 113kWh и двумя электромоторами, которые развивают 810bhp и обеспечивают особенно внушительный крутящий момент 1,194Nm. Несмотря на то, что Torcal относится к числу самых тяжёлых автомобилей на рынке, до 62mph он разгоняется за 3.4 секунды. Ещё более мощная версия S сокращает этот показатель до 2.9 секунды.