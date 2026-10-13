Главная Новости FIA Бен Сулайем подтвердил переход на двигатели V8 с 2030 года
Новости

Бен Сулайем подтвердил переход на двигатели V8 с 2030 года

Президент FIA подтвердил переход Формулы 1 на двигатели V8 в 2030 году: машины станут легче на 80 кг, а затраты на силовые установки сократятся вдвое.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.10.2026, 17:02·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем объявил, что Формула 1 перейдёт на двигатели V8 в 2030 году. Об этом он сообщил в Руанде во время торжественной церемонии, посвящённой подписанию контракта на проведение Гран При Африки.

Мохаммед бен Сулайем: «Важнее всего, что мы вместе работаем над этим проектом и представим новые двигатели V8 в 2030 году. Таким образом, первая в истории гонка Формулы 1 в Руанде пройдёт уже с такими двигателями.

Для чего мы переходим на эти моторы? Как гонщик, я, прежде всего, хочу видеть более лёгкие машины. Они должны стать примерно на 80 килограммов легче. Вторая задача – обеспечить экономическую устойчивость. Затраты на разработку и стоимость самой силовой установки должны сократиться как минимум на 50%.

Третья цель состоит в том, чтобы учесть интересы болельщиков. Мы говорим о звуке двигателя, а не просто о шуме.

Я считаю, что нет необходимости откладывать переход до 2031 года. В конечном счёте, решение зависит от FIA, но у меня есть поддержка со стороны FOM и производителей силовых установок, поэтому мы сможем осуществить этот переход в намеченные сроки. Я уверен, что всё получится».

Источник

FIA (583)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
НовостиСтатьи

Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Редакция·10.09.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация