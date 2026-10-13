Бен Сулайем подтвердил переход на двигатели V8 с 2030 года

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем объявил, что Формула 1 перейдёт на двигатели V8 в 2030 году. Об этом он сообщил в Руанде во время торжественной церемонии, посвящённой подписанию контракта на проведение Гран При Африки.

Мохаммед бен Сулайем: «Важнее всего, что мы вместе работаем над этим проектом и представим новые двигатели V8 в 2030 году. Таким образом, первая в истории гонка Формулы 1 в Руанде пройдёт уже с такими двигателями.

Для чего мы переходим на эти моторы? Как гонщик, я, прежде всего, хочу видеть более лёгкие машины. Они должны стать примерно на 80 килограммов легче. Вторая задача – обеспечить экономическую устойчивость. Затраты на разработку и стоимость самой силовой установки должны сократиться как минимум на 50%.

Третья цель состоит в том, чтобы учесть интересы болельщиков. Мы говорим о звуке двигателя, а не просто о шуме.

Я считаю, что нет необходимости откладывать переход до 2031 года. В конечном счёте, решение зависит от FIA, но у меня есть поддержка со стороны FOM и производителей силовых установок, поэтому мы сможем осуществить этот переход в намеченные сроки. Я уверен, что всё получится».