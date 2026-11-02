Belgee предложил россиянам новый способ сэкономить: цена кроссовера X50+ при оплате собственными средствами

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С ноября белорусский бренд Belgee предлагает россиянам дополнительный способ снизить расходы при покупке компактного кроссовера Belgee X50+. Специальная выгода доступна клиентам, приобретающим автомобиль за собственные средства. Размер скидки выяснили «Автоновости дня».

Согласно актуальному «прайсу» модели, при покупке Belgee X50+ за собственные средства покупатель получает выгоду в размере 150 тыс. рублей независимо от выбранной комплектации. Базовые цены кроссовера остались прежними, однако с учетом скидки его стоимость уменьшается на 5,4-6,5% в зависимости от версии. При этом новая выгода не суммируется с условиями других программ бренда.

Цены на Belgee X50+

Комплектация Цена со спец. выгодой Спец. выгода «Актив» / Active 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD 2 169 990 руб. 150 000 руб. «Стиль» / Style 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD 2 359 990 руб. 150 000 руб. «Престиж» / Prestige 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD 2 549 990 руб. 150 000 руб. «Оникс» / Onyx 1.5T, 147 л. с., 7DCT, FWD 2 649 990 руб. 150 000 руб.

Независимо от комплектации Belgee X50+ комплектуется бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом», оснащенным двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод у всех версий только передний.

Фото: Автоновости Дня

В начальную комплектацию кроссовера входят полностью светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, наружные зеркала с электрической регулировкой и обогревом, однозонный климат-контроль и круиз-контроль. Также предусмотрены задние датчики парковки, камера заднего вида, цифровая приборная панель с экраном диагональю 8,8 дюйма и медиасистема с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. В оснащение входят мульти-руль с отделкой из черной экокожи и аудиосистема с шестью динамиками.

Фото: Автоновости Дня

Кроме того, базовое оснащение включает четыре подушки безопасности, противоугонную сигнализацию и иммобилайзер. В список оборудования также входят система мониторинга давления в шинах (TPMS), система автоматического запирания дверей при наборе скорости и регулировка передних ремней безопасности по высоте. За подъем и опускание стекол отвечают электростеклоподъемники передних и задних дверей, причем водительский оснащен функцией защиты от защемления.

Напомним, в октябре компания Belgee начала поставки российским дилерам обновленного бюджетного кроссовера X50. Он занял место X50+ в качестве самой доступной модели бренда. Стоимость новинки в пока единственной комплектации составляет 2 199 990 рублей.

Автор: Иван Бахарев