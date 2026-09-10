Belgee объявляет о начале производства и раскрывает детали экстерьера новой версии Belgee X50

Модель сохранила яркий, привлекательный дизайн при оптимальном соотношении цены и качества. Таким образом, новая версия Belgee X50 станет прагматичным вариантом для тех, кто ищет свой первый автомобиль.

Исполнение предлагает обновленный задний бампер, скрытое оформление выхлопной системы и лаконичное оформление передней части. Головная оптика включает в себя галогеновые фары ближнего и дальнего света, в то время как сзади модель оснащается светодиодными комбинированными фонарями. К другим особенностям относятся стильные легкосплавные колесные диски 16" с шинами распространенного типоразмера 215/65R16, наружные зеркала заднего вида, выполненные «под карбон», а также аккуратный спойлер на крышке багажника. В профиль автомобиль отличается отсутствием хромированной окантовки стекол на боковых дверях.

Belgee X50 в новой версии будет доступен в шести цветах окраски кузова: Белый (White), Серый металлик в двух оттенках (Magnetic Grey и Basalt Grey), Серебристый металлик (Pearl Silver), Черный металлик (Ink Black) и Голубой металлик (Aurora Blue).

Как сообщалось ранее, ключевая особенность Belgee X50 в новой версии заключается в том, что автомобиль получает проверенный эксплуатацией в разнообразных условиях нашего климата, ресурсный и производительный атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л, аналогичный тому, что устанавливается на городской седан Belgee S50. Мощность силового агрегата — 122 л. с. при 6 300 об/мин. Максимальный крутящий момент в 152 Н·м доступен в диапазоне от 4 000 до 5 000 об/мин. Двигатель работает в связке с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая обеспечивает высокую плавность переключений и топливную экономичность. Расход бензина в смешанном цикле составляет всего 7 л на 100 км пути.