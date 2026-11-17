Дино Беганович выйдет на старт первой свободной тренировки Гран При Лас-Вегаса. В течение 60 минут шведский гонщик будет управлять машиной семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Регламент обязывает каждую команду четыре раза за сезон предоставлять автомобиль пилоту, который провёл менее двух Гран При. Каждый основной гонщик при этом должен уступить место дважды. Беганович уже заменял Хэмилтона на этапе в Барселоне, а Шарля Леклера — в Австрии и Бразилии. Таким образом, в Лас-Вегасе Ferrari проведёт четвёртую замену и выполнит требования регламента.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Гран При Лас-Вегаса станет первым этапом заключительной серии из трёх гонок подряд.

У городской трассы, проложенной по бульвару Стрип, есть свои особенности – длинные прямые, зоны интенсивного торможения и очень низкие температуры, которые создают дополнительные сложности. Поэтому ключевое значение будет иметь умение вывести шины в оптимальный рабочий диапазон. Мы понимаем, насколько важны эти факторы для эффективности машины, и уделили им особое внимание при подготовке к этапу.

Как всегда, наша задача состоит в том, чтобы выжать максимум из уик-энда и добиться наилучшего результата для команды».