Базовая версия Lada Azimut с гибридной трансмиссией может подорожать до 4 млн рублей

В перспективе новый отечественный кроссовер Lada Azimut может получить гибридную модификацию. Такой автомобиль, как ожидается, оснастят аккумуляторной батареей отечественного производства и системой полного привода. Бензиновый «Азимут» в актуальном исполнении из-за особенностей платформы может быть только переднеприводным.

О возможной стоимости гибридной версии «АвтоВАЗа» в разговоре с «Российской газетой» рассказал эксперт Андрей Еременко. По его оценке, в нынешних экономических условиях самый доступный гибридный Lada Azimut стоил бы 3,5 млн рублей. С учетом инфляции к 2028 году цена могла бы вырасти до 3,5-4 млн рублей.

По мнению специалиста, такой «Азимут» мог бы заинтересовать семьи с детьми и жителей пригородов. Еще одной потенциальной аудиторией электрифицированного кроссовера эксперт назвал любителей дальних автомобильных путешествий. С легким бездорожьем «Азимут», уверен Андрей Еременко, справится.

Гибридная силовая установка остается единственным вариантом предложить покупателям полноприводный «Азимут». Систему 4WD можно было бы реализовать за счет установки электродвигателя на заднюю ось. По мнению специалиста, появление гибридного кроссовера в арсенале Lada позволило бы компании укрепить свой имидж.

Гибридный Lada Azimut будет сочетать традиционный двигатель с двумя электромоторами. Совокупная мощность системы может составить порядка 500 л.с., а суммарный запас хода превысит 1000 километров.

Ранее стало известно, что кроссовер Lada Azimut получит современную светодиодную оптику. Всю светотехнику тщательно протестировали на специально приобретенном оборудовании.

Фото: Lada