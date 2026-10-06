Baza: китайские автомобили повреждают камеры смартфонов

Современные китайские автомобили способны вывести из строя камеры смартфонов. Установленные на некоторых моделях сканеры пространства могут повредить матрицу. Об этом пишет Baza: за год число обращений в сервисы электроники из-за выжженной камеры увеличилось на 30 процентов.

Причиной неисправности становится лазерный импульс автомобильных лидар-датчиков. Локаторы используют инфракрасный диапазон, чтобы измерять расстояние и создавать трехмерное изображение. Человек не видит такое излучение, однако оно необратимо повреждает пиксели CMOS-матриц смартфонов.

Риск многократно возрастает, если направить камеру с близкого расстояния непосредственно на работающий лидар-датчик либо использовать зум. После этого на дисплее могут появиться разноцветные точки, «битые» пиксели, полосы и яркие пятна. Ремонт в среднем обходится в 15-20 тысяч рублей.

Производители смартфонов начали предупреждать пользователей о возможной проблеме. В частности, Apple напоминает, что сенсоры способны повредиться даже при неактивном приложении «Камера».

Защитить устройство от дорогостоящего ремонта можно с помощью специальных фильтров или крышек на объективы.

Ранее стало известно, что спрос на подержанные китайские иномарки до 7 лет в России за год вырос в два раза.

Фото: Xiaomi