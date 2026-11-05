Байер: Racing Bulls призвана готовить новых гонщиков

Команда Racing Bulls пока не объявляла состав на 2027 год, однако, судя по всему, Лиаму Лоусону может понадобиться освободить место для Николы Цолова. Такое решение выглядит неоднозначным: при всех достоинствах молодого болгарского гонщика нельзя забывать, что в нынешнем сезоне Лоусон набрал 83 очка — более чем в два раза больше, чем его напарник Арвид Линдблад.

Новозеландец уверенно занимает 9-ю позицию в личном зачёте. Во многом благодаря его стабильным выступлениям команда из Фаэнцы практически гарантировала себе 5-е место в Кубке конструкторов. Лоусон финишировал в первой десятке на 14-ти из уже прошедших 19-ти этапов сезона.

Подобные результаты, казалось бы, должны обеспечить ему продолжение сотрудничества с Racing Bulls. Однако эта команда традиционно выполняет роль кузницы кадров для Red Bull Racing. На это в интервью телеканалу Sky Deutschland указал Петер Баейр, исполнительный директор Racing Bulls.

«Наша миссия – постоянно воспитывать новых гонщиков, – подчеркнул он. – В общей сложности мы уже подготовили 22 гонщиков для Формулы 1, в том числе таких славных чемпионов, как Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. Идеология Racing Bulls в том, чтобы поставлять молодые таланты Формуле 1, и на протяжении многих лет мы лидируем в этой области».

Лоусон дважды получал возможность проявить себя за рулём машин Red Bull Racing. Однако на фоне Ферстаппена он выглядел не слишком убедительно и за пять гонок в составе «старшей» команды набрал только 13 очков. В среднем это составляет 2,6 балла за гонку, что хуже его показателей в Racing Bulls.

Сравнение результатов гонщиков Racing Bulls также складывается не в пользу Лоусона. Его напарник Арвид Линдблад, дебютировавший в этом сезоне, заметно уступает новозеландцу, хотя обладает необходимой скоростью. Дебютанту пока не хватает опыта и навыков работы с резиной по ходу гонки. При этом в его таланте никто не сомневается, поэтому, скорее всего, он сохранит место в команде и в следующем году.

Тем временем Никола Цолов занимает 2-е место в личном зачёте Формулы 2 и претендует на титул в молодёжной серии. На этапе в Мехико болгарин провёл свою первую тренировку за рулём VCARB 03 и оставил отличное впечатление.

«На тренировке в пятницу Никола показал великолепную скорость, – подтвердил Баейр. – Причём эту машину он пилотировал впервые, но отлично сработался с командой».

Как отмечает Auto Motor und Sport, в пользу Цолова говорит и другой важный для компании Red Bull фактор. Сейчас Никола пользуется большой популярностью в Болгарии — примерно так же, как в своё время Макс Ферстаппен в Голландии, где он имел статус едва ли не национального героя. Если Цолов станет гонщиком Формулы 1, бренд Red Bull получит дополнительное внимание в странах Восточной Европы.

По словам Байера, окончательное решение о составе команды будет принимать Алан Пермейн, руководитель Racing Bulls: «Он объявит о своём решении, как только сочтёт, что для этого настал подходящий момент. Алан примет правильное решение, отвечающее интересом команды. Мы об этом говорили буквально накануне».

Байер, как и остальные представители паддока, не сомневается в гоночных качествах Лиама Лоусона. Однако его высказывания, особенно слова о миссии Racing Bulls, позволяют предположить, что преимущество в борьбе за место всё же может оказаться на стороне Николы Цолова.

Кроме того, многие заметили, что после Гран При Мехико Лоусон выглядел довольно хмурым. При этом он набрал очки за 7-е место, стартовав с пит-лейн, а добиться такого результата непросто. Впрочем, на его настроение могли повлиять последствия странного инцидента между ним и Максом Ферстаппеном на 3-й тренировке, за который Лиама явно не похвалили…